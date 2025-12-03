بارسلونا با شکست اتلتیکو مادرید به صدر جدول تکیه زد

به گزارش ایلنا، در آغازین بازی هفته پانزدهم لالیگای اسپانیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) تیم فوتبال بارسلونا در ورزشگاه خانگی خود، نوکمپ میزبان اتلتیکومادرید بود و موفق شد میهمان سرشناس خود را در پی کامبکی جانانه با نتیجه 3 بر یک شکست دهد.

بردن اتلتیکو؟ چیزی است که بارسا مدت‌هاست به آن عادت کرده است!

برای بلوگرانا در این بازی؛ رافینیا (26)، دنی اولمو (65) و فران تورس (6+90) گلزنی کردند؛ ضمن اینکه روبرت لواندوفسکی نیز یک پنالتی به سود تیمش در دقیقه 36 را خراب کرد.

تک گل روخی‌بلانکو نیز توسط الکس بائنا در دقیقه 19 زده شد.

امشب نیز رئال مادرید از ساعت 21:30 در خانه اتلتیک‌بیلبائو به میدان می‌رود.

انتهای پیام/