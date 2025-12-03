خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارسلونا با شکست اتلتیکو مادرید به صدر جدول تکیه زد

بارسلونا با شکست اتلتیکو مادرید به صدر جدول تکیه زد
کد خبر : 1722229
لینک کوتاه کپی شد.

جدال تیم‌های فوتبال بارسلونا و اتلتیکومادرید به سود بلوگرانا خاتمه یافت!

به گزارش ایلنا، در آغازین بازی هفته پانزدهم لالیگای اسپانیا و از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) تیم فوتبال بارسلونا در ورزشگاه خانگی خود، نوکمپ میزبان اتلتیکومادرید بود و موفق شد میهمان سرشناس خود را در پی کامبکی جانانه با نتیجه 3 بر یک شکست دهد.

بردن اتلتیکو؟ چیزی است که بارسا مدت‌هاست به آن عادت کرده است!

برای بلوگرانا در این بازی؛ رافینیا (26)، دنی اولمو (65) و فران تورس (6+90) گلزنی کردند؛ ضمن اینکه روبرت لواندوفسکی نیز یک پنالتی به سود تیمش در دقیقه 36 را خراب کرد.

تک گل روخی‌بلانکو نیز توسط الکس بائنا در دقیقه 19 زده شد.

امشب نیز رئال مادرید از ساعت 21:30 در خانه اتلتیک‌بیلبائو به میدان می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی