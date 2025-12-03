صعود یوونتوس به مرحله بعد با شکست اودینزه

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا؛ تیم فوتبال یوونتوس از ساعت 23:30 شب گذشته میزبان اودینزه در ورزشگاه آلیانتس شهر تورین بود و با پیروزی 2 بر صفر راهی مرحله یک‌چهارمم نهایی شد.

برای بیانکونری در این بازی؛ جاناتان دیوید (23) و مانوئل لوکاتلی (68-پنالتی) گلزنی کردند؛ ضمن اینکه 2 گل بانوی پیر توسط جاناتان دیوید (34) و لوئیز اوپندا (4+90) توسط VAR رد شد.

بازی‌های این مرحله امشب نیز با برگزاری 3 مسابقه دیگر پیگیری خواهد شد.

