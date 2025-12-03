زنبورها با شکست مقابل لورکوزن جذف شدند
تیم فوتبال دورتموند با شکست مقابل لورکوزن از رقابتهای جام حذفی آلمان کنار رفت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال دورتموند در چارچوب رقابتهای مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی آلمان از ساعت 23:30 شب گذشته (سهشنبه) در ورزشگاه خانگی خود، سیگنال ایدونا پارک میزبان بایرلورکوزن بود و در پایان با قبول شکست یک بر صفر از دور مسابقات کنار رفت.
بدین ترتیب لورکوزن ضمن گرفتن انتقام باخت خانگی در هفته اخیر بوندسلیگا راهی مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی آلمان شد.
تک گل بازی را ابراهیم مازا در دقیقه 34 و به سود لورکوزن وارد دروازه زنبورها کرد.
در دیگر بازیهای برگزار شده نیز نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
مونشنگلادباخ یک - سنپائولی 2
هرتابرلین 6 - کایزرسلاترن یک
لایپزیگ 3 - ماگدبورگ یک