هفته نوزدهم لالیگا اسپانیا؛

رونمایی از ترکیب دو تیم بارسلونا و اتلتیکو مادرید

رونمایی از ترکیب دو تیم بارسلونا و اتلتیکو مادرید
ترکیب دو تیم بارسلونا و اتلتیکو مادرید مشخص شد.

به گزارش ایلنا، در جریان دیداری از هفته نوزدهم لالیگای اسپانیا، بارسلونا میزبان اتلتیکو مادرید است. 

ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:

بارسلونا (1-3-2-4): خوان گارسیا | کونده، کوبارسی، مارتین، بالده | اریک گارسیا، پدری | یامال، اولمو، رافینیا | لواندوفسکی 

رونمایی از ترکیب دو تیم بارسلونا و اتلتیکو مادرید

اتلتیکو مادرید (2-4-4): اوبلاک | مولینا، خیمنز، لنگله، هانتسکو | سیمئونه، باریوس، کاردوسو، بائنا | نیکو گونزالز، خولیان آلوارز

رونمایی از ترکیب دو تیم بارسلونا و اتلتیکو مادرید

