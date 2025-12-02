رونمایی از ترکیب دو تیم بارسلونا و اتلتیکو مادرید

به گزارش ایلنا، در جریان دیداری از هفته نوزدهم لالیگای اسپانیا، بارسلونا میزبان اتلتیکو مادرید است.

ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:

بارسلونا (1-3-2-4): خوان گارسیا | کونده، کوبارسی، مارتین، بالده | اریک گارسیا، پدری | یامال، اولمو، رافینیا | لواندوفسکی

اتلتیکو مادرید (2-4-4): اوبلاک | مولینا، خیمنز، لنگله، هانتسکو | سیمئونه، باریوس، کاردوسو، بائنا | نیکو گونزالز، خولیان آلوارز

