پیروزی ارزشمند آرکا البرز برابر دنا یاسوج/ سه امتیاز شیرین تر از عسل برای عقاب ها

به گزارش ایلنا، دیدار تیم های آرکا البرز و دنا یاسوج در هفته هفتم رقابت های لیگ دسته دوم و از گروه دوم این مسابقات با نتیجه 2بر0 به سود آرکا به پایان رسید تا این تیم با ناکامی حریفان به جمع مدعیان صعود کند.

آرکا البرز با این تساوی 10 امتیازی شد و با توجه به نتایج دیگر تیم های مدعی که یا شکست خورده و یا تساوی کردند ، امیدوار به ادامه مسابقات و قرار گرفتن در جمع تیم های مدعی شد.

در این دیدار عقاب های شهر البرز موقعیت های فراوانی داشتند و یک بازی جذاب به نمایش گذاشتند و امیدها به این تیم روز به روز بیشتر می شود.

البته در این دیدار داوری عملکرد مسلطی به این بازی نداشت و در این دیدار سه اخراجی از آرکاهایی گرفت.

در این دیدار شاهین مجیدی کاپیتان باتجریه این تیم و مرتضی حسینی گلزنی کردند.

