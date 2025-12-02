خبرگزاری کار ایران
حدادی: دربی ۱۰۶ باید در فضایی محترمانه و جذاب برگزار شود

مدیرعامل پرسپولیس با اشاره به شرایط مطلوب دو تیم در جدول لیگ، تأکید کرد که احترام متقابل میان بازیکنان، کادر فنی و هواداران باید محور اصلی برگزاری شهرآورد ۱۰۶ باش

به گزارش ایلنا،  پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از پایان جلسه هماهنگی شهرآورد ۱۰۶، در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که دیدار پیش‌رو میان دو تیم استقلال و پرسپولیس یک بازی تماشایی و پرکیفیت باشد. او گفت خوشحال است که فوتبال ایران میزبان یکی از شهرآوردهای جذاب و مهم جهان است؛ مسابقه‌ای که همواره مورد توجه هواداران و رسانه‌ها قرار دارد.

حدادی با اشاره به وضعیت مناسب دو تیم در جدول لیگ، افزود شرایط پرسپولیس و استقلال موجب شده هواداران هر دو باشگاه با فضای مثبتی به استقبال این مسابقه بیایند. وی تأکید کرد استمرار این فضا تنها با احترام به رقیب از سوی طرفین امکان‌پذیر است.

مدیرعامل پرسپولیس ادامه داد که خط‌مشی مشترک دو باشگاه بر پایه احترام متقابل است و این موضوع نه‌تنها درباره بازیکنان و کادر فنی، بلکه در مورد هواداران نیز صدق می‌کند. به گفته او، جلساتی با کانون هواداران برگزار شده تا شرایط برای برگزاری مسابقه‌ای آرام، فرهنگی و در عین حال هیجان‌انگیز فراهم شود.

 

