به گزارش ایلنا، تونی کروس که هفته گذشته نشان «صلیب شوالیه نشان لیاقت فدرال آلمان» را در برنابئو دریافت کرده بود، این‌بار در مراسمی در بوادیا حاضر شد و درباره وضعیت فعلی رئال‌مادرید صحبت کرد. او با بیان اینکه «دلم نمی‌خواهد اسمم دائماً مطرح شود»، تأکید کرد که تیم باید مسیر خودش را با نسل جدید پیدا کند.

تونی کروس، که پس از خداحافظی از فوتبال حرفه‌ای همچنان از چهره‌های محبوب دنیای فوتبال است، این بار در باشگاه لاس‌انسیناس و در جریان معرفی همکاری جدید آکادمی‌اش با شرکت «آلیانز» برابر خبرنگاران قرار گرفت.

کروس وقتی از او درباره مقایسه مداوم دوران حضورش در رئال‌مادرید با شرایط فعلی خط میانی پرسیده شد، گفت:«نباید مدام درباره کسانی که قبل از ما بودند حرف بزنیم؛ این کار هیچ کمکی به کسی نمی‌کند.»

او تأکید کرد که نمی‌خواهد نامش دائماً به‌عنوان دلیلی برای مشکلات تیم مطرح شود:«نیازی ندارم بشنوم که مردم دلتنگ من هستند. تمرکز باید روی حال باشد نه گذشته.»

کروس یادآوری کرد که دورانش در رئال‌مادرید با آرامش به پایان رسید:«با لبخند و یک قهرمانی بزرگ از تیم جدا شدم.»

او اضافه کرد که تیم فعلی کاملاً توانایی دارد با داشته‌هایش مسیر خود را بسازد:«باید یاد بگیرند با نوع دیگری از بازیکنان هم برنده شوند.»

و در نهایت گفت:«من اولین کسی هستم که ترجیح می‌دهم رئال‌مادرید ببرد تا این بحث‌ها تمام شود.»

کروس با لبخند وسوسه مربیگری در کنار ژابی آلونسو را نیز کم‌اهمیت جلوه داد:«من تیم‌های پایه را مربیگری می‌کنم؛ فعلاً چیز زیادی برای نصیحت ژابی ندارم.»

او در ادامه، بحث خط میانی فعلی رئال‌مادرید را نیز با نگاه مقایسه‌ای رد کرد:«دوران ما با دوره فعلی متفاوت است؛ دو نسل کاملاً متفاوت. نه بهتر، نه بدتر… فقط متفاوت.»

کروس درباره وینیسیوس گفت:«دیدن پیشرفت او فوق‌العاده بوده. البته هنوز فشارها روی او تأثیر می‌گذارد. گاهی تمرکز را از دست می‌دهد، اما به‌عنوان یک انسان واقعاً عالی است.»

کروس در واکنش به فشارهای بیرونی بر رئال‌مادرید گفت:«برخی چیزها خوب پیش می‌رود و برخی نه، اما من در تیم کسی را ندیده‌ام که نگران یا مضطرب باشد.»

او همچنین از هرگونه مقایسه مستقیم بین نسل گذشته و بازیکنان فعلی پرهیز کرد:«این تیم بازیکنانی دارد که می‌توانند همه‌چیز را ببرند؛ فقط باید راهش را پیدا کنند.»

کروس در بخش پایانی به تجربه‌اش در مربیگری جوانان اشاره کرد:«بچه‌ها وقتی آزادانه بازی کنند و از اشتباه نترسند، خیلی بهتر ظاهر می‌شوند.»

او تأکید کرد که قصدی برای ورود به عرصه مربیگری حرفه‌ای ندارد:«همین‌جا خوشحالم. برنامه‌ای ندارم که بگویم ۱۰ سال دیگر باید فلان جا باشم. واقع‌بینانه این است که همچنان همین‌جا بمانم.»

