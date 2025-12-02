شلوتربِک بازار نقلوانتقالات را بههم ریخت
نیکو شلوتربِک، مدافع چپپای بوروسیا دورتموند که نخستین بار در دوران هدایت هانسی فلیک به تیم ملی آلمان دعوت شد، قصد تمدید قرارداد با باشگاهش را ندارد؛ موضوعی که باشگاه بارسلونا را بهطور جدی وارد رقابت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از «بیلد» آلمان، شلوتربِک ۲۶ ساله تصمیم گرفته قرارداد خود با دورتموند را، با وجود پیشنهاد افزایش دستمزد قابلتوجه، تمدید نکند. این پیشنهاد شامل افزایش حقوق سالیانه از ۲.۵ میلیون یورو به ۸ میلیون یورو بههمراه پاداشها بود.
با این حال، مذاکرات کاملاً متوقف شده و ماندن او پس از سال ۲۰۲۷ بسیار بعید به نظر میرسد؛ هرچند مقصد نهایی او هنوز مشخص نیست.
بارسا مدتهاست بهدنبال جذب یک مدافع میانی چپپا در سطحی طراز اول است و شلوتربِک یکی از گزینههایی است که کاملاً با این نیاز تطابق دارد. آشنایی فلیک با این بازیکن که اولین بازی ملیاش را زیر نظر او انجام داد، میتواند نقش مهمی در این انتقال داشته باشد.
در همین حال، رئال مادرید و بایرن مونیخ نیز وضعیت مدافع آلمانی را زیر نظر دارند، اما دورتموند حاضر نیست این بازیکن را به رقبای داخلیاش واگذار کند. بنابراین، جدایی به مقصد یک باشگاه خارج از آلمان محتملترین سناریو است؛ موضوعی که میتواند رقابت مستقیم بین دو غول لالیگا را شکل دهد.
با توجه به سن، ویژگیهای فنی، تسلط او در بازیسازی از عقب و نادر بودن مدافعان چپپای سطح جهانی، انتظار میرود شلوتربِک یکی از پرفروشترین و پرتقاضاترین بازیکنان بازار پیشرو باشد. بارسلونا یکی از باشگاههایی است که با دقت تحولات مربوط به او را دنبال میکند و ممکن است برای تقویت جدی خط دفاع خود وارد رقابت شود.