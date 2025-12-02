پیمان حدادی و محسن خلیلی در تمرین پرسپولیس

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی مدیرعامل و محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس امروز در تمرین تیم حاضر شدند و ابتدا دقایقی با اوسمار ویه‌را و اعضای کادر فنی درباره شرایط آماده‌سازی تیم صحبت کردند. آنها سپس به جمع بازیکنان پیوستند و در سالن برای دقایقی با اعضای تیم صحبت کردند.

در ادامه، مدیران باشگاه کنار زمین عملکرد بازیکنان را زیر نظر گرفتند و در جریان برنامه‌های تاکتیکی پرسپولیس برای دیدار حساس جمعه قرار گرفتند؛ مسابقه‌ای که برای هر دو تیم اهمیت زیادی در جدول دارد.

حدادی و خلیلی همچنین با برخی بازیکنان صحبت کوتاهی داشتند و از آنها خواستند با تمرکز کامل وارد مسابقه شوند. آنها تأکید کردند که باشگاه پشت تیم ایستاده و انتظار دارد نمایش قدرتمندی در دربی رقم بخورد.

این حضور در آستانه مسابقه، در فضای تیم به‌عنوان پیام حمایت مدیریت تعبیر شد؛ به‌خصوص در شرایطی که سرخ‌ها می‌دانند نتیجه این بازی نقش مهمی در مسیر رقابت قهرمانی خواهد داشت. پرسپولیس فردا و پس فردا دو جلسه تمرینی دیگر برگزار می‌کند و سپس وارد اردوی پیش از بازی با استقلال می‌شود.

