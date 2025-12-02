خبرگزاری کار ایران
غیبت غیرمنتظره دی‌یونگ در فهرست بازیکنان بارسلونا مقابل اتلتیکو

غیبت غیرمنتظره دی‌یونگ در فهرست بازیکنان بارسلونا مقابل اتلتیکو
بارسلونا فهرست بازیکنان خود برای دیدار روز سه‌شنبه مقابل اتلتیکو مادرید در ورزشگاه نوکمپ را اعلام کرد و غیبت قابل توجهی در این فهرست وجود دارد.

به گزارش ایلنا، فرانکی دی یونگ، هافبک هلندی که به دلیل دلایل شخصی در بازی قبلی مقابل دپورتیوو آلاوس غایب بود، به دلیل تب بار دیگر از فهرست بازیکنان برای دیدار با اتلتیکو کنار گذاشته شده است. او به جمع غایبان پیوسته که شامل رونالد آرائوخو، فِرمین لوپز، مارک تراشتگن و گاوی می‌شود.

هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، در کنفرانس خبری پیش از بازی اشاره کرد که آرائوخو پس از اخراجش در بازی مقابل چلسی به زمان برای بهبودی روحی نیاز دارد و به همین دلیل در این دیدار غایب خواهد بود.

فلیک بار دیگر به جوانان جفره تورنتس، درو فرناندز و تامی مارکز برای تکمیل فهرست بازیکنان اعتماد کرده است، در حالیکه دیگو کوشن به عنوان دروازه‌بان سوم جایگزین ادر آلار خواهد شد.

از طرف دیگر، اتلتیکو مادرید بدون مارکوس یورنته و رابین لنو نورماند به بارسلونا سفر کرده و تلاش خواهد کرد تا روند پیروزی‌های خود را ادامه دهد.

غیبت غیرمنتظره دی‌یونگ در فهرست بازیکنان بارسلونا مقابل اتلتیکو

