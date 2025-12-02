به گزارش ایلنا، فرانکی دی یونگ، هافبک هلندی که به دلیل دلایل شخصی در بازی قبلی مقابل دپورتیوو آلاوس غایب بود، به دلیل تب بار دیگر از فهرست بازیکنان برای دیدار با اتلتیکو کنار گذاشته شده است. او به جمع غایبان پیوسته که شامل رونالد آرائوخو، فِرمین لوپز، مارک تراشتگن و گاوی می‌شود.

هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، در کنفرانس خبری پیش از بازی اشاره کرد که آرائوخو پس از اخراجش در بازی مقابل چلسی به زمان برای بهبودی روحی نیاز دارد و به همین دلیل در این دیدار غایب خواهد بود.

فلیک بار دیگر به جوانان جفره تورنتس، درو فرناندز و تامی مارکز برای تکمیل فهرست بازیکنان اعتماد کرده است، در حالیکه دیگو کوشن به عنوان دروازه‌بان سوم جایگزین ادر آلار خواهد شد.

از طرف دیگر، اتلتیکو مادرید بدون مارکوس یورنته و رابین لنو نورماند به بارسلونا سفر کرده و تلاش خواهد کرد تا روند پیروزی‌های خود را ادامه دهد.

