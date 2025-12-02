فرزند تیاگو سیلوا به صورت رسمی به چلسی پیوست
ایزاگو سیلوا، پسر تیاگو سیلوا، با امضای اولین قرارداد حرفهای خود با چلسی، قدم در راه پدر مشهورش گذاشت.
به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی از امضای قرارداد حرفهای با ایزاگو سیلوا، مدافع جوان آکادمی این باشگاه، خبر داد. تیاگو سیلوا، پدر او، پس از پیوستن به چلسی از پاریسنژرمن در سال ۲۰۲۰، نقش کلیدی در خط دفاعی ایفا کرد و طی چهار سال، ۱۵۵ بازی برای آبیها انجام داد و در سال ۲۰۲۱ فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد.
سیلوا که پیش از اعلام بازنشستگی از بازیهای ملی در سال ۲۰۲۲، ۱۱۳ بار پیراهن برزیل را به تن کرده بود، در حال حاضر به کشورش بازگشته و برای فلومیننزه بازی میکند. این مدافع باتجربه ۴۱ ساله هیچ قصدی برای آویختن کفشهایش ندارد و حتی گمانهزنیهایی مبنی بر بازگشت او به اروپا شنیده میشود.
بازگشت احتمالی سیلوا به اروپا میتواند او را به خانوادهاش نزدیکتر کند؛ زیرا همسر و فرزندان او در هنگام بازگشت تیاگو به آمریکای جنوبی، همچنان در انگلستان باقی ماندند. این تصمیم به این دلیل گرفته شد که ایزاگو و برادر کوچکترش، ایگو، پس از همراهی پدر از پاریسنژرمن به چلسی، در آکادمی این باشگاه مشغول به فعالیت هستند.
تیاگو سیلوا پیشتر درباره دوری از خانواده و بازگشت به فلومیننزه گفته بود:«بخش زیادی از این [بازگشت] را مدیون خانوادهام هستم، زیرا دوری از آنها آسان نیست. فرزندانم اکنون مجبور بودند [به دلیل تعهدات] برگردند و فقط همسرم ماند. آنها در چلسی مأموریت خود را دارند تا به فصل بازگردند. اما میدانم که تصمیم درستی گرفتهایم، آنها مسیر خود را دنبال خواهند کرد و این قطعاً اکنون من را قویتر میکند. اگرچه از نظر فیزیکی دور هستم، اما فرزندانم از نظر روحی با من هستند.»