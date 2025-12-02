اشلوت تاریخ پیوستن صلاح به اردوی مصر را اعلام کرد
آرنه اشلوت تاریخ حضور محمد صلاح در اردوی تیم ملی مصر برای جام ملتهای آفریقا را مشخص کرد و در عین حال تأیید کرد که ستاره لیورپول از نیمکتنشینی مقابل وستهام «راضی نبود».
به گزارش ایلنا، سرمربی لیورپول اعلام کرد که برخلاف شایعات چند روز اخیر، محمد صلاح زودتر از موعد مرسیساید را ترک نخواهد کرد. پس از آنکه فدراسیون فوتبال مصر یک دیدار دوستانه با نیجریه را برای ۱۴ دسامبر تدارک دید، گمانهزنیهایی شکل گرفت مبنی بر اینکه ممکن است صلاح زودتر به اردوی تیم ملی ملحق شود، اما اشلوت این فرضیه را رد کرد.
به گفته او، صلاح در دیدار لیگ برتری برابر برایتون در ترکیب لیورپول حضور خواهد داشت و سپس در تاریخ ۱۵ دسامبر به اردوی تیم ملی مصر میپیوندد تا خود را برای جام ملتهای آفریقا آماده کند. اشلوت تأکید کرد این تصمیم حاصل یک گفتوگوی مستقیم و سهجانبه بین باشگاه، بازیکن و فدراسیون مصر بوده و بر اساس مقررات فیفا اتخاذ شده است.
او توضیح داد:«روالی که داشتیم این بود که بین هر سه طرف -بازیکن، باشگاه و تیم ملی- هماهنگی انجام شد. این موضوع جدیدی نیست. اما فیفا مشخص کرده که ۱۵ دسامبر آخرین روزی است که یک بازیکن باید آزاد شود.»
در همین حال، عملکرد صلاح زیر ذرهبین قرار گرفته است. بازیکن ۳۳ ساله این فصل تنها ۴ گل و ۲ پاس گل در ۱۲ بازی لیگ برتر ثبت کرده؛ آماری که برای مهاجمی در سطح او بهوضوح افت محسوب میشود.
از نظر دادههای آماری نیز افت او در چند شاخص تهاجمی قابل مشاهده است؛ صلاح کمتر شوت میزند، حضورش در محوطه جریمه حریف کمرنگتر شده و تعداد دریبلهای موفق او نیز به شکل محسوسی پایین آمده است.