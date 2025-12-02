اعلام اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ یک
داوران هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل جاری مشخص شد.
به گزارش ایلنا، اسامی داوران دیدارهای هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال ایران فصل ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ به شرح زیر مشخص شد:
شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴
داماشیان گیلان - هوادار تهران
داوران: رضا مرادی، مهدی اکبرزاده، ابراهیم فارسی، محمد مهدی جعفری ناظر: حسین نیرویار
مس کرمان - شهرداری نوشهر
داوران: میلاد کهزادی، شهرخ دانشور، محمد سعید ساعدی و میثم نظری ناظر: مجید روغنی
بعثت کرمانشاه - آریو اسلامشهر
داوران: حامد سیری، مصطفی بابایی، پویان خشنود و ابراهیم خاجانی ناظر: ولی کاوسی
نود ارومیه - پارس جنوبی جم
داوران: شبیر بهروزی، سعید باهنر، سعید محمدی و سیاوش خالقی ناظر: جمشید دانش مهر
نیروی زمینی تهران - مس شهر بابک
داوران: بهزاد بارانی، حسین بهوندی، مجید عالیپور و رضا براتی ناظر: بابک عباسقلی زاده
نساجی مازندران - نفت و گاز گچساران
داوران: میثم حیدری، امیر غفوری، علیرضا صیاد و وحید بایش ناظر: محمد حسین اسدی
سایپا تهران - فرد البرز
داوران: محمد علی صلاحی، وحید سیفی، امیرعلی اورسجی و محمد حسین یحییزاده ناظر: علی دودانگه
شناورسازی قشم - مس سونگون
داوران: حسین اسماعیلی، مازیار معتمدنیا، حسن مهدی زاده و محمد علی یعقوبی ناظر: مهدی موسی پور
نفت آبادان - نفت بندرعباس
داوران: ابراهیم موسوی، حمیدرضا سرتاج، غلامرضا محمدی و محسن مرادیان ناظر: رامین عرفانیان