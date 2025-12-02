اعلام اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ یک

به گزارش ایلنا، اسامی داوران دیدارهای هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال ایران فصل ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ به شرح زیر مشخص شد:

شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴

داماشیان گیلان - هوادار تهران

داوران: رضا مرادی، مهدی اکبرزاده، ابراهیم فارسی، محمد مهدی جعفری ناظر: حسین نیرویار

مس کرمان - شهرداری نوشهر

داوران: میلاد کهزادی، شهرخ دانشور، محمد سعید ساعدی و میثم نظری ناظر: مجید روغنی

بعثت کرمانشاه - آریو اسلامشهر

داوران: حامد سیری، مصطفی بابایی، پویان خشنود و ابراهیم خاجانی ناظر: ولی کاوسی

نود ارومیه - پارس جنوبی جم

داوران: شبیر بهروزی، سعید باهنر، سعید محمدی و سیاوش خالقی ناظر: جمشید دانش مهر

نیروی زمینی تهران - مس شهر بابک

داوران: بهزاد بارانی، حسین بهوندی، مجید عالیپور و رضا براتی ناظر: بابک عباسقلی زاده

نساجی مازندران - نفت و گاز گچساران

داوران: میثم حیدری، امیر غفوری، علیرضا صیاد و وحید بایش ناظر: محمد حسین اسدی

سایپا تهران - فرد البرز

داوران: محمد علی صلاحی، وحید سیفی، امیرعلی اورسجی و محمد حسین یحیی‌زاده ناظر: علی دودانگه

شناورسازی قشم - مس سونگون

داوران: حسین اسماعیلی، مازیار معتمدنیا، حسن مهدی زاده و محمد علی یعقوبی ناظر: مهدی موسی پور

نفت آبادان - نفت بندرعباس

داوران: ابراهیم موسوی، حمیدرضا سرتاج، غلامرضا محمدی و محسن مرادیان ناظر: رامین عرفانیان

