داور وی‌ای‌آر دربی انتخاب شد

میثم حیدری به عنوان داور وی ای ار دربی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال در حالی برگزار خواهد شد که وحید کاظمی به عنوان داور این مسابقه انتخاب شد.  این در حالی است که امیر عرب براقی و کوپال ناظمی دو گزینه دیگر این مسابقه بودند. 

در حالی که گفته میشد داور وی ای ار نیز از بین آن‌ها انتخاب خواهد شد اما شنیده شده که میثم حیدری به عنوان دارو اتاق در شهرآورد حضور خواهد داشت. 

میثم حیدری در دو سال گذشته عملکرد قابل قبولی داشته اما حضورش در شهرآورد کمی جالب هم به نظر می‌رسد چرا که کسی این انتخاب را پیشبینی نمی‌کرد.

