به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، ماجرای مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، که ۵ دسامبر (14 آذر) در «کندی سنتر» واشنگتن برگزار می‌شود، دیگر فقط یک رویداد فوتبالی نیست و به شکل جدی رنگ و بوی سیاسی گرفته است.

استفاده فیفا از این مرکز فرهنگی برای برگزاری مراسم، در قلب یک تحقیق کمیته سنای آمریکا درباره اتهامات «فساد» در مدیریت کندی سنتر قرار گرفته و سناتور دموکرات شلدون وایت‌هاوس نیز در نامه‌ای تند به ریک گرنل، رئیس این مرکز، این قرارداد را نماد «سوءمدیریت» معرفی کرده است.

به گفته وایت‌هاوس، نسخه‌ای از قرارداد که در اختیار کارکنان سنا قرار گرفته نشان می‌دهد سالن کنسرت و فضاهای دیگر کندی سنتر برای برگزاری مراسم قرعه‌کشی در اختیار فیفا قرار گرفته، در حالیکه مبلغ اجاره در قرارداد «۰.۰۰ دلار» درج شده است.

او در نامه خود نوشت:«مرکز کندی در حال غارت شدن است؛ به بهای میلیون‌ها دلار درآمد از دست‌رفته، برنامه‌های هنری لغوشده، استفاده رایگان از امکانات و هزینه‌های اسراف‌کارانه برای رستوران‌ها و هتل‌های لوکس؛ الگویی بی‌سابقه از خود‌برتر‌بینی، جانبداری و اسراف.»

پاسخ تند گرنل و ادعای «میلیون‌ها دلار پرداختی»

گرنل در پاسخ، هم با نامه رسمی و هم با پست‌های تند در شبکه اجتماعی ایکس، این ادعا را رد کرد و نوشت که فیفا به هیچ‌وجه مهمان رایگان این مرکز نیست:«فیفا میلیون‌ها دلار پرداخت کرده و همه هزینه‌ها را هم متقبل شده است.»

رُما داراوی، سخنگوی کندی سنتر، نیز ۲۲ نوامبر به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت فیفا ۲.۴ میلیون دلار به مرکز کمک مالی کرده و علاوه بر آن «فرصت‌های اسپانسرینگ جداگانه‌ای به ارزش حدود ۵ میلیون دلار» نیز فراهم کرده است.

با این حال، گرنل و مسئولان مرکز تاکنون هیچ مدرک مکتوبی از پرداخت‌های فیفا ارائه نکرده‌اند و توضیح نداده‌اند چرا این پرداخت‌ها در قالب «کمک مالی و اسپانسری» انجام شده و نه به‌صورت اجاره رسمی سالن.

وایت‌هاوس، به‌عنوان نفر ارشد دموکرات در کمیته محیط زیست و امور عمومی سنا که بر ساختمان‌های فدرال نظارت دارد، از گرنل خواسته است تا چهارم دسامبر اسناد مربوط به این توافق، توجیه استفاده رایگان از مرکز و پاسخ به مجموعه‌ای از پرسش‌ها را ارائه کند.

به این ترتیب، مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که عملاً نقش افتتاحیه نمادین تورنمنت را دارد، در فضایی کاملاً مناقشه‌آمیز و آشکارا سیاسی برگزار خواهد شد.

تغییر چهره کندی سنتر زیر سایه ترامپ

کندی سنتر طی دهه‌ها به‌عنوان یک مرکز هنرهای نمایشی غیرسیاسی شناخته می‌شد که مأموریت آن نمایش گونه‌های مختلف فرهنگ و هنر آمریکایی بود. اما در فوریه سال جاری، دولت ترامپ رئیس هیأت‌مدیره، رئیس مرکز و چند عضو منصوب‌شده از سوی جو بایدن را برکنار کرد.

هیأت‌مدیره جدید که اغلب از نزدیکان و حامیان ترامپ تشکیل شده، او را به‌عنوان رئیس جدید مرکز و ریک گرنل را که یک دیپلمات باسابقه و از چهره‌های نزدیک به ترامپ است، به‌عنوان رئیس اجرایی منصوب کرد.

ترامپ در توضیح این تصمیم به خبرنگاران گفت که «کندی سنتر را در دست گرفته» چون «از برنامه‌هایی که روی صحنه می‌رفته خوشش نمی‌آمد» و افزود:«ما مطمئن می‌شویم آنچه اجرا می‌شود خوب است و خبری از بیداری (woke) نخواهد بود.»

در ماه‌های بعد، گزارش شد که فروش بلیت‌های هنری کاهش یافته اما در عوض، رویدادهای غیرهنری و سیاسی مانند همایش «آزار مسیحیان» بنیاد اتحادیه محافظه‌کاران آمریکا و مراسم شمع‌افروزی برای فعال محافظه‌کار کشته‌شده «چارلی کرک»، در این مرکز برگزار شده است.

اکنون نوبت به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی رسیده است.

چرا قرارداد فیفا-کندی سنتر زیر ذره‌بین رفته است؟

به گفته منابع مطلع، فیفا برای برگزاری قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ با چند سالن در لاس‌وگاس هم مذاکره کرده بود، اما در نهایت با توصیه مستقیم ترامپ تصمیم گرفت این مراسم را در کندی سنتر برگزار کند. ترامپ هنگام اعلام این توافق در ماه اوت گفته بود: «فرش قرمز را پهن خواهیم کرد.»

ماجرا زمانی جنجالی شد که قرارداد مرکز با فیفا به دست روزنامه واشنگتن‌پست رسید. این روزنامه و اسناد در اختیار کارکنان سنا نشان می‌دهد که «میزبانی کوتاه‌مدت و فشرده فیفا» باعث جابه‌جایی یا لغو بعضی برنامه‌های هنری شده و در عمل، میلیون‌ها دلار اجاره از دست‌رفته برای مرکز در پی داشته است.

سناتور وایت‌هاوس در نامه خود یادآوری کرده که مأموریت قانونی کندی سنتر طبق اساسنامه این است که:

* هنرهای نمایشی (موسیقی، اپرا، تئاتر و رقص) از آمریکا و سایر کشورها را ارائه کند؛

* خود را به‌عنوان «مرکز ملی هنرهای نمایشی» معرفی و تثبیت کند؛

* برنامه‌های آموزشی و اجتماعی باکیفیت و متنوع برگزار کند؛

* امکانات لازم برای فعالیت‌های مدنی را فراهم سازد؛

* و یادمانی شایسته برای رئیس‌جمهور جان اف. کندی باشد.

او تأکید کرده که این مرکز به‌عنوان یک نهاد غیرانتفاعی فدرال از محل مالیات شهروندان و کمک‌های خصوصی تأمین مالی می‌شود و قرارداد با فیفا و سایر توافق‌های مشابه نشان می‌دهد که «شما مسیر کندی سنتر را از مأموریت قانونی‌اش منحرف کرده‌اید.»

گرنل در پاسخ، نامه سناتور را «پر از حملات حزبی و اتهامات بی‌اساس» توصیف کرد و گفت بودجه مرکز متعادل است و «هیچ نمایشی را لغو نکرده‌اند». او در دفاع از توافق با فیفا نوشت:«این‌که فقط روی اجاره ساده تمرکز کنید، راه درستی برای اداره مرکزی مثل کندی سنتر نیست. یک اجاره ساده، هرگز هزینه یک رویداد با این ابعاد را پوشش نمی‌دهد.»

آیا فیفا واقعاً اجاره‌ای پرداخت نکرده است؟

بر اساس قراردادی که ظاهراً در ماه اوت به امضای ایمی هوپ‌فینگر (مدیر استراتژی و برنامه‌ریزی جام جهانی ۲۰۲۶)، هایمو شیِرگی (مدیر اجرایی جام‌جهانی فیفا) و ریک لاوری (معاون اجرایی کندی سنتر) رسیده، فیفا از ۲۴ نوامبر تا ۱۲ دسامبر دسترسی انحصاری به سالن کنسرت کندی سنتر خواهد داشت؛ دوره‌ای که در قرارداد از آن به‌عنوان «مدت استفاده انحصاری» یاد شده است.

در متن قرارداد آمده است:«فیفا ۲۶ موافقت می‌کند در ازای استفاده از این مکان، مجموعاً مبلغ ۰.۰۰ دلار (یعنی ۰.۰۰ دلار برای هر روز) به محل برگزاری پرداخت کند.»

و دوباره تأکید شده است:«مکان (کندی سنتر) موافقت می‌کند این امکانات را برای استفاده انحصاری فیفا ۲۶ در تمام مدت، به‌صورت رایگان و بدون هیچ‌گونه هزینه در اختیار فیفا قرار دهد.»

البته فیفا طبق قرارداد مسئول پرداخت هزینه‌های عملیاتی مرتبط با اجرا است؛ از جمله تولید، تبلیغات، پذیرایی و همچنین تأمین امنیت. در مقابل، کندی سنتر موظف است «با هزینه خود، تعداد کافی از کارکنان آموزش‌دیده» را در اختیار فیفا قرار دهد و خدمات پایه مانند برق، آب و سایر تسهیلات را تأمین کند.

ابهام اصلی این‌جاست که مبنای ادعای «میلیون‌ها دلار پرداخت فیفا» که گرنل از آن صحبت کرده چیست. داراوی به آسوشیتدپرس گفته مجموع پرداخت‌ها و هزینه‌ها برای مرکز، «در نگاه کلی» به ۷.۴ میلیون دلار می‌رسد. اما هیچ‌یک از او یا گرنل توضیح نداده‌اند «فرصت‌های اسپانسری» دقیقاً به چه معناست و چرا فیفا ترجیح داده این پول در قالب کمک مالی و اسپانسرینگ پرداخت شود، نه اجاره رسمی.

چرا فیفا به‌جای اجاره، «کمک مالی» می‌دهد؟

سخنگوی فیفا زمانی که از او پرسیده شد آیا فیفا اسپانسر کندی سنتر هست یا قصد چنین کاری را دارد، از اظهار نظر خودداری کرد. او همچنین حاضر نشد توضیح دهد چرا فدراسیون جهانی فوتبال باید حامی مالی مرکزی شود که در ظاهر ارتباط مستقیمی با فوتبال ندارد.

چند مدیر سابق کندی سنتر نیز در گفت‌وگو با اتلتیک، از ساختار «کمک مالی و اسپانسری به‌جای اجاره» ابراز تعجب کرده‌اند. لَری ویلکر، رئیس این مرکز در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۱، گفته در دوره مسئولیت او هیچ‌گاه قراردادی با این ساختار بسته نشده است.

کارشناسان مستقل مالیات و امور غیرانتفاعی در سوئیس و آمریکا نیز گفته‌اند پرداخت به شکل «دونیت» یا کمک مالی، به‌جای اجاره، توجیه مشخصی ندارد؛ مگر این‌که پول از سوی یک شرکت انتفاعی پرداخت شود و پرداخت‌کننده بخواهد از معافیت‌های مالیاتیِ ناشی از کمک خیریه استفاده کند.

در حال حاضر مشخص نیست این مبلغ دقیقاً از کدام ساختار حقوقی فیفا پرداخت می‌شود. فیفا یک نهاد غیرانتفاعی مستقر در زوریخ و تابع قوانین سوئیس است و چند شرکت تابعه دارد، از جمله «FWC2026 US, Inc.» که به‌عنوان یک نهاد غیرانتفاعی در آمریکا ثبت شده است. کندی سنتر نیز نهادی غیرانتفاعی است که از ترکیبی از درآمد عملیاتی، کمک‌های خصوصی و اعتبارات دولتی تأمین بودجه می‌شود.

سخنگوی فیفا حتی زمانی که از او پرسیده شد آیا این فدراسیون در آمریکا شرکت انتفاعی ثبت کرده، بازهم از پاسخ خودداری کرد.

برنامه فیفا برای برگزاری مراسم قرعه‌کشی در کندی سنتر

طبق قرارداد، فیفا سالن کنسرت -بزرگ‌ترین سالن تئاتر کندی سنتر با ظرفیت ۲٬۴۶۵ صندلی- را برای برگزاری اصلی‌ترین بخش مراسم در اختیار خواهد گرفت و از نخستین روز دوره انحصاری می‌تواند چیدمان سالن را تغییر دهد. پس از برگزاری کنسرت ارکستر سمفونیک ملی در یکشنبه گذشته، تا ۱۱ دسامبر هیچ برنامه دیگری در این سالن تعیین نشده است.

در روز قرعه‌کشی، فیفا از تئاتر آیزنهاور، سومین سالن بزرگ مرکز، برای میزبانی مهمانان اضافی استفاده خواهد کرد. سالن دوم، یعنی اپراهاوس، دو روز بعد میزبان مراسم سالانه «افتخارات کندی سنتر» است و در اختیار این رویداد قرار دارد.

علاوه بر این، فیفا:

* تئاتر تراس و سه گالری را برای برگزاری نشست‌های تیم‌ها،

* میدان ریچ پلازا را برای استقرار واحدهای پخش تلویزیونی،

* و چند استودیو، کلاس و پاویون را برای مرکز رسانه‌ای رزرو کرده است.

در جلوی ساختمان، فضایی برای ورود مهمانان روی «فرش سبز» و یک «لِجِندز لانج» (محل حضور چهره‌های سرشناس فوتبالی) تدارک دیده می‌شود.

در روزهای اطراف ۵ دسامبر نیز برنامه‌هایی مانند:

* شام ویژه VVIP در رستوران تراسِ سقفی،

* پذیرایی شب قبل در «گرند فوایه» طولانیِ ۶۳۰ فوتی،

* و مراسم پس از قرعه‌کشی در همان فضای اصلی، در نظر گرفته شده است.

رابطه ترامپ و اینفانتینو؛ از داووس تا اتاق بیضی

روابط جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، و دونالد ترامپ سال‌هاست گرم و نزدیک توصیف می‌شود. آن‌ها در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ و زمانی که آمریکا، کانادا و مکزیک برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ رقابت می‌کردند، با یکدیگر آشنا شدند.

اوایل سال ۲۰۲۰، اینفانتینو در ضیافت شام مدیران شرکت‌ها در داووس سوئیس، ترامپ را «یک ورزشکار و رقیب واقعی» توصیف کرد. این رابطه در دوران دوری ترامپ از قدرت هم ادامه یافت و رئیس فیفا برای مراسم تحلیف دوم ترامپ در ژانویه امسال دعوت شد.

در هفته منتهی به تحلیف، اینفانتینو ۹ بار درباره ترامپ در اینستاگرام پست گذاشت و با کراوات قرمزرنگ در گردهمایی پیش از تحلیف او حاضر شد. ترامپ نیز در قرعه‌کشی جام باشگاه‌های جهان که دسامبر گذشته در میامی برگزار شد، پیام ویدئویی حمایت‌آمیز فرستاد و دخترش ایوانکا و نوه‌اش تئو برای انجام اولین قرعه به مراسم دعوت شدند. پس از آن، اینفانتینو بیشتر از هر رهبر خارجی دیگری در اتاق بیضی کاخ سفید دیده شده است.

کاخ سفید نیز کارگروه ویژه‌ای به ریاست ترامپ برای نظارت بر برنامه‌ریزی فدرال جام جهانی تشکیل داده است. فیفا دفتر کاری در برج ترامپ نیویورک اجاره کرده و خود ترامپ در جشن قهرمانی چلسی در جام باشگاه‌های جهان که تابستان امسال در استادیوم مت‌لایف برگزار شد، حضور داشت.

اینفانتینو در ماه‌های اخیر بارها به دفاع علنی از عملکرد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری پرداخته و در نشست «آمریکا بیزنس فوروم» در میامی، او را فردی توصیف کرد که «چیزی را می‌گوید که بسیاری از مردم فکر می‌کنند» و افزود که «نمی‌تواند انتقادات را درک کند.»

در همان روز، فیفا اعلام کرد که در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، برای اولین بار «جایزه صلح فیفا» را اهدا خواهد کرد. هیچ توضیحی درباره این‌که چه کسی تصمیم گرفته این جایزه ایجاد شود و معیار انتخاب برنده چیست، ارائه نشد.

وقتی در همان رویداد میامی از اینفانتینو پرسیدند آیا برنده احتمالی این جایزه همان فردی است که ساعاتی قبل‌تر روی همان صحنه صحبت کرده بود، او خندید و گفت:«خب، پنجم دسامبر خواهید دید.»

اظهاری که تنها به گمانه‌زنی‌ها درباره پیوند میان جایزه صلح، ترامپ، فیفا و کندی سنتر دامن زده است.

انتهای پیام/