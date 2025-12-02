خبرگزاری کار ایران
فوری: داور دربی مشخص شد

وحید کاظمی به عنوان داور دربی 106 انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در فاصله سه روز تا آغاز حساس‌ترین مسابقه نیم‌فصل، فدراسیون فوتبال به طور رسمی نام داور دیدار پرسپولیس و استقلال را اعلام کرد تا گمانه‌زنی‌های چند روز اخیر پایان یابد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال امروز اعلام کرد که وحید کاظمی قضاوت دربی پیش‌رو را برعهده خواهد داشت؛ انتخابی که پس از بررسی گزینه‌های متعدد و جلسات فشرده کمیته داوران انجام شد.

دربی ۱۰۵ دومین تجربه کاظمی در شهرآورد پایتخت است. او نخستین‌بار در دربی ۱۰۳ سوت زد؛ مسابقه‌ای که با وجود حساسیت بالا، بدون حاشیه جدی برگزار شد و با نتیجه صفر-صفر به پایان رسید. عملکرد داور باتجربه کشور در آن بازی مورد تحسین کارشناسان قرار گرفت و تنها با نمایش دو کارت زرد میدان را ترک کرد.

با رسمی شدن این انتخاب، کاظمی در یکی از مهم‌ترین رقابت‌های فصل دوباره زیر ذره‌بین بازیکنان، مربیان، هواداران و کارشناسان قرار خواهد گرفت. دربی این هفته اهمیت دوچندانی دارد. پرسپولیس پس از پیروزی در قزوین و رسیدن به رده دوم جدول، برای فتح صدر وارد میدان می‌شود و استقلال نیز پس از برد حساس مقابل فولاد با روحیه‌ای بالا به استقبال این مسابقه می‌آید. بنابراین کوچک‌ترین تصمیم داوری می‌تواند سرنوشت این مسابقه بزرگ را تحت‌تأثیر قرار دهد.

ترکیب کامل تیم داوری شامل کمک‌ها، داور چهارم و داور ویدئویی نیز طی ساعت‌های آینده نهایی و اعلام خواهد شد.

