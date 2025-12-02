بمب بانک شهر در کشتی برای مقابله با حسن یزدانی

به گزارش ایلنا، مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات هفته آینده در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار می‌شود. تیم بانک شهر که در دور برگشت موفق شد با نتیجه ۷ بر ۳ استقلال را شکست دهد، در این مرحله مقابل ستارگان پاس ساری قرار خواهد گرفت و در صورت پیروزی، جواز حضور در فینال را به دست می‌آورد.

در سمت دیگر جدول، استقلال باید برابر خیبر خرم‌آباد قرار بگیرد. اگر شاگردان آبی‌پوش بتوانند از این مرحله عبور کنند، برای سومین بار در این فصل به مصاف بانک شهر خواهند رفت؛ جدالی که با حضور ستاره‌های ایرانی و روسی، یکی از دیدنی‌ترین رقابت‌های لیگ خواهد بود.

حالا شنیده می‌شود بانک شهر قصد دارد برای مرحله نهایی، چند ملی‌پوش مطرح روسیه را به ترکیب خود اضافه کند. نام مهم‌ترین گزینه این تیم عبدالرشید سعداله‌یِف، قهرمان سرشناس جهان و المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم است. مذاکرات با این کشتی‌گیر مطرح انجام شده و باشگاه مدارک لازم را برای دریافت ویزای او به سازمان لیگ ارسال کرده است.

کشتی‌گیران روس در سال‌های گذشته تجربه حضور در لیگ ایران را داشته‌اند، اما حضور سعداله‌یِف که به «تانک روسیه» مشهور است در صورت نهایی شدن، برای نخستین بار اتفاق می‌افتد و می‌تواند سطح جذابیت فینال و کل مسابقات را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

حال باید دید طی روزهای آینده درخواست بانک شهر برای جذب این ستاره نامدار به نتیجه می‌رسد یا نه.

