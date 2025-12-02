همهچیز درباره قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶: زمان، تیمها، سیدبندی و نکات مهم
قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ روز جمعه در واشنگتن برگزار میشود؛ مراسمی که میتواند مسیر تیمهای حاضر در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را تعیین کند. فیفا همچنین یک روز بعد برنامه کامل مسابقات را منتشر خواهد کرد و شش سهمیه باقیمانده نیز پس از پلیآف مشخص میشوند.
به گزارش ایلنا، قرعهکشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ روز جمعه ۵ دسامبر ساعت ۱۲ به وقت شرق آمریکا (۲۱:۳۰ به وقت تهران) در مرکز هنرهای نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن برگزار خواهد شد؛ جایی که انتظار میرود دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز در آن حضور یابد.
این مراسم ۱۸۸ روز پیش از آغاز رسمی مسابقات انجام میشود؛ رویدادی که بسیاری آن را نقطه شروعِ «حس واقعی جام جهانی» برای تیمهای حاضر میدانند.
طرفداران فوتبال که پیش از مشخص شدن برنامه مسابقات بلیت خریدهاند، در این روز بالاخره متوجه میشوند برای تماشای کدام بازیها صندلی رزرو کردهاند. فیفا اعلام کرده است که برنامه کامل مسابقات شامل زمان و محل برگزاری بازیها، روز شنبه ۶ دسامبر منتشر میشود.
پخش زنده مراسم
این مراسم از طریق FIFA.com و کانال یوتیوب فیفا پخش میشود.
فرآیند قرعهکشی چگونه است؟
جام جهانی ۲۰۲۶ با ۴۸ تیم و در قالب ۱۲ گروه چهار تیمی برگزار میشود.
پیش از قرعهکشی، تیمها بر اساس رنکینگ فیفا در نوامبر/دسامبر ۲۰۲۵ در چهار سید قرار میگیرند. سه کشور میزبان یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک به همراه تیمهای بالاترین رده فیفا در سید اول خواهند بود.
اصول مهم قرعهکشی:
* تیمهای یک قاره نباید در یک گروه قرار بگیرند؛
*بهجز قاره اروپا* که میتواند تا دو تیم در هر گروه داشته باشد.
* بازی افتتاحیه در ورزشگاه آزتکوی مکزیکوسیتی است، بنابراین مکزیک در گروه A قرار دارد.
* کانادا میزبان دومین بازی خواهد بود و به همین دلیل در گروه B قرار میگیرد.
* آمریکا سومین دیدار را در لسآنجلس برگزار میکند و در گروه D خواهد بود.
فیفا برای جلوگیری از تقابل زودهنگام مدعیان، چهار تیم بالای رنکینگ یعنی اسپانیا، آرژانتین، فرانسه و انگلیس را در مسیرهای جداگانه قرار میدهد تا تنها در نیمهنهایی یا فینال به هم برسند.
با توجه به فرمت جدید، ۸ تیم برترِ سوم نیز به جمع ۳۲ تیم مرحله حذفی راه مییابند. معیار صعود ابتدا امتیاز، سپس تفاضل گل و در نهایت گلزده است.
سیدها چگونه است؟
در سید اول، آرژانتین بهعنوان مدافع عنوان قهرمانی، انگلیس، آمریکا و اسپانیا حضور دارند.
در سیدهای بعدی نیز تیمهای خطرناک کم نیستند؛ از جمله نروژِ ارلینگ هالند و مصرِ محمد صلاح در سید سوم.
آیا همه تیمها مشخص شدهاند؟
خیر. در زمان برگزاری قرعهکشی، شش سهمیه هنوز تعیین نشده است:
از اروپا (۴ سهمیه):
۱۶ تیم در پلیآف حضور دارند؛ از جمله ایتالیا که باید برای صعود، ابتدا از سد ایرلند شمالی بگذرد و سپس مقابل ولز یا بوسنی پیروز شود.
از پلیآف بینقارهای (۲ سهمیه):
* جامائیکا - کالدونیای جدید؛ برنده این بازی با کنگو DR روبهرو میشود.
* بولیوی - سورینام؛ برنده باید به مصاف عراق برود.
تمام تیمهایی که از پلیآف صعود کنند، در سید چهارم قرار میگیرند.
ضعیفترین تیمهای حاضر چه کسانیاند؟
چهار تیم برای نخستین بار به جام جهانی رسیدهاند:
ازبکستان (سید ۳) و اردن، کیپورد و کوراسائو (سید ۴).
کوراسائو با جمعیتی تنها ۱۸۵ هزار نفر کوچکترین کشور تاریخ است که به جام جهانی صعود کرده، اما نیوزیلند با رتبه ۸۶ پایینترین ردهبندی را دارد.
خطرناکترین حریفان احتمالی چه تیمهاییاند؟
اغلب هواداران دوست ندارند تیمشان همگروه آرژانتین، فرانسه، اسپانیا یا انگلیس شود؛
چهار تیمی که هم در رنکینگ فیفا بالاترین جایگاه را دارند و هم از نظر کیفیت فنی مدعی اصلی قهرمانی به شمار میآیند.
* آرژانتین صدرنشین انتخابیهای آمریکای جنوبی بوده.
* فرانسه در مرحله مقدماتی شکستناپذیر بود.
* اسپانیا قهرمان اروپا و تیم شماره یک جهان است.
* انگلیس در هشت بازی مقدماتی حتی یک گل هم دریافت نکرد.
در مقابل، از میان تیمهای سید اول، کانادا با رتبه ۲۷ پایینترین جایگاه را دارد و تیمها بیشترین تمایل را به همگروهی با آن دارند.
جایزه صلح فیفا
این دوره برای نخستین بار شاهد اهدای جایزه صلح فیفا خواهد بود؛ جایزهای که به گفته جانی اینفانتینو برای قدردانی از «افرادی که در جهانی پرآشوب برای صلح تلاش میکنند» اهدا میشود.
هنوز نام برنده مشخص نیست، اما طبق گزارش اتلتیک، توصیف فیفا با تصویری که ترامپ و حامیانش از او ارائه میکنند شباهت دارد.
دیگر بخشهای مراسم
علاوه بر قرعهکشی و اهدای جایزه، انتظار میرود بخشهایی شامل سخنرانی و اجراهای موسیقایی نیز در برنامه گنجانده شود؛ مشابه آنچه در قرعهکشی جام جهانی ۱۹۹۴ شاهد بودیم که با اجرای راد استوارت، استیوی واندر و جیمز براون همراه بود.
هنوز نام هنرمندان مراسم ۲۰۲۶ اعلام نشده است، هرچند امسال در فینال جام باشگاههای جهان جی بالوین اجرای میانی داشت.