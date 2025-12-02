خبرگزاری کار ایران
ابرکامپیوتر اعلام کرد: اسپانیا پادشاه جدید فوتبال جهان
در آستانه قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، ابرکامپیوتر‎ Opta ‎نخستین پیش‌بینی‌ خود را منتشر کرده و ‏اسپانیا را به‌عنوان شانس نخست قهرمانی معرفی کرده است.

به گزارش ایلنا،  شانزده ورزشگاه در ایالات متحده، کانادا و مکزیک میزبان بزرگ‌ترین نسخه تاریخ جام جهانی خواهند بود؛ تورنمنتی که در آن تعداد تیم‌ها از 32 به 48 رسیده و تعداد بازی‌ها از 64 به 104 افزایش یافته است.

در حال حاضر شش تیم هنوز مشخص نشده‌اند؛ چهار تیم از طریق پلی‌آف‌های یوفا و دو تیم از پلی‌آف بین‌قاره‌ای سهمیه خواهند گرفت.

هرچند ایران در پیش‌بینی ابرکامپیوتر اوپتا با شانس ۰.۲ درصد در پایین‌ترین رده‌های مدعیان قرار گرفته، اما حضور نام تیم ملی در این فهرست یادآور جایگاه پایدار فوتبال ایران در آسیا و احترام جهانی آن است.

قرار گرفتن ایران کنار تیم‌هایی چون اسکاتلند و استرالیا نشان می‌دهد رقابت‌جویی و ثبات عملکرد همچنان از ویژگی‌های اصلی این تیم است. موفقیت در جام جهانی ۴۸ تیمی به کیفیت قرعه و شرایط ستاره‌ها بستگی دارد، اما تاریخ ثابت کرده ایران تیمی نیست که در برابر احتمالات آماری سر تسلیم فرود آورد.

