تلاش علیپور برای تکخال شدن در دربی

علی علیپور در میان بازیکنان در حال بازی فوتبال ایران رکورددار کسب پیروزی است و با کسب یک برد دیگر به تکخال تاریخ دربی بزرگ فوتبال ایران بدل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، هفت (۷) بیشترین عدد پیروزی یک بازیکن در کسب پیروزی در مسابقه دربی بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال است.

علی علیپور تنها بازیکن در حال بازی فوتبال ایران است که این تعداد پیروزی را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.

او با یک پیروزی دیگر در این پیکارها صاحب رکورد اختصاصی خواهد شد.

این پیروزی اگر با گلزنی او همراه شود، اتفاقات دیگری هم روی خواهد داد، از جمله این که به رکورد زنده‌یاد صفر ایرانپاک می‌رسد.

این مهاجم اسطوره‌ای فوتبال کشورمان، ۷ گل را در ۶ دربی به ثمر رسانده است و علیپور تا کنون در ۵ دربی گلزنی کرده است.

