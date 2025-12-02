به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو بازی پایانی محرومیت کریستیانو رونالدو تعلیق می‌شود و تنها در صورتی اجرا خواهد شد که او طی یک سال آینده مرتکب تخلفی مشابه شود. این تصمیم باعث شد که فوق‌ستاره ۳۹ ساله پرتغال، برخلاف رأی اولیه کمیته انضباطی، هیچ بازی‌ای از جام جهانی را از دست ندهد.

این محرومیت پس از اخراج رونالدو در مسابقه مرحله مقدماتی برابر جمهوری ایرلند اعمال شد؛ جایی که او با ضربه آرنج محکم به دنده‌های دارا اوشی، مدافع ایرلند، مرتکب خطای خشونت‌آمیز شد. داور ابتدا کارت زرد نشان داد، اما پس از بازبینی VAR، تصمیم به اخراج مستقیم گرفت. کمیته انضباطی فیفا این رفتار را مصداق روشن خشونت دانست و او را سه جلسه محروم کرد؛ یکی در دیدار با ارمنستان و دو بازی در جام جهانی.

اما حالا فیفا، با استناد به ماده ۲۷ آیین‌نامه انضباطی خود، اجرای این محرومیت را به حالت تعلیق درآورده است؛ ماده‌ای که امکان تعلیق مجازات را در موارد «ضروری» به این نهاد می‌دهد. استدلال فیفا این بود که رونالدو در تمام دوران بازی‌های ملی‌اش هرگز کارت قرمز نگرفته و سابقه رفتاری‌اش اجازه می‌دهد بار اول با او مدارا کنند.

با این حال، همین تصمیم پرسش‌های جدی درباره عدالت و یکسان‌سازی قوانین ایجاد کرده است. برای نمونه، تیگران بارسغیان، کاپیتان ارمنستان، به دلیل خطای مشابه علیه ایرلند دقیقاً همین محرومیت سه‌جلسه‌ای را دریافت کرد، اما هیچ تخفیف یا تعلیقی شامل حال او نشد. این نخستین اخراج او در رده ملی نیز بود، اما برخلاف رونالدو، تمام محرومیتش اجرا شده است.

بحران برای مارتینس

در همین حال، این تصمیم بیش از همه سرمربی پرتغال، روبرتو مارتینس، را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. مارتینس از یک سو با بزرگ‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال پرتغال روبه‌روست که هنوز در تیم ملی حاضر است و گل می‌زند؛ بازیکنی که کنار گذاشتنش واکنش شدید هواداران را به دنبال دارد. از سوی دیگر، نمونه‌های روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد پرتغال بدون رونالدو عملکرد بهتری داشته است.

در جام جهانی ۲۰۲۲، پرتغال پس از یک مرحله گروهی نه‌چندان موفق، در نخستین بازی مرحله حذفی بدون رونالدو به میدان رفت و سوئیس را ۶-۱ شکست داد. در آخرین بازی مقدماتی نیز بدون او، تیم مارتینس ارمنستان را ۹-۱ در هم کوبید.

تعلیق محرومیت رونالدو تمام راه‌های احتمالی سرمربی برای مدیریت این وضعیت را از او گرفته است. او ناگزیر خواهد بود رونالدو را در ترکیب اصلی بازی اول قرار دهد و این احتمال وجود دارد که حضور ستاره پرتغالی دوباره بر نظم تاکتیکی تیم سایه بیندازد.

ضرورت رونالدو برای فیفا

با وجود تمام این پیچیدگی‌ها، تصمیم نهایی یک پیام روشن دارد: فیفا نمی‌تواند جام جهانی را بدون کریستیانو رونالدو برگزار کند. همان‌طور که سال گذشته برای حضور لیونل مسی و تیمش در جام باشگاه‌های جهان راه‌حل‌های خاصی در نظر گرفته شد، حالا نیز همه چیز نشان می‌دهد که غیبت رونالدو در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان غیرقابل‌قبول است.

هرچند تصمیم فیفا مخالفت‌های زیادی برانگیخته، اما دست‌کم برای هواداران، تضمین‌کننده حضور یکی از مشهورترین چهره‌های فوتبال در بزرگ‌ترین تورنمنت جهان است؛ حضوری که همچنان برای درآمدزایی، جذابیت و دیده‌شدن مسابقات نقشی تعیین‌کننده دارد.

انتهای پیام/