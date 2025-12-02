خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس ۴۰۵ هفته بدون شکست در دربی

پرسپولیس تا روز جمعه که در دربی شماره ۱۰۶ حضور پیدا خواهد کرد، ۴۰۵ هفته را بدون شکست مقابل استقلال پشت سرمی‌گذارد.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان ایران، آخرین بار در دربی ۸۷ و به تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ بود که در جریان وقت‌های قانونی مسابقه متحمل شکست شدند.

با توجه به این که نتیجه مسابقات حذفی با کشیده شدن به ضربات پنالتی در آمار مساوی ثبت می‌شود، تیم فوتبال پرسپولیس تا روز جمعه ۴۰۵ هفته بدون شکست در دربی را ثبت خواهد کرد.

پرسپولیس همچنین در ۱۸ دربی پیاپی متحمل شکست در وقت‌های قانونی نشده است که با یک رکورد است.

