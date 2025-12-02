خبرگزاری کار ایران
غیررسمی: داور دربی تهران انتخاب شد

غیررسمی: داور دربی تهران انتخاب شد
در فاصله سه روز تا برگزاری دیدار حساس استقلال و پرسپولیس، جزئیات جدیدی از روند انتخاب تیم داوری منتشر شده و به نظر می‌رسد گزینه نهایی کمیته داوران مشخص شده است.

به گزارش ایلنا، مسابقه دربی تهران عصر جمعه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار می‌شود؛ دیداری که همچنان معرفی رسمی داور آن از سوی کمیته داوران انجام نشده است. طی روزهای اخیر نام‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفته اما به‌دلیل برخی غیبت‌ها و شرایط موجود، جمع‌بندی نهایی کمیته داوران زمان‌بر بوده است.

دو داور باتجربه فوتبال ایران، موعود بنیادی‌فر و پیام حیدری، به دلیل عدم حضور در کشور، از فهرست گزینه‌های احتمالی کنار گذاشته شده‌اند. حذف این دو داور، مسیر انتخاب یک چهره کم‌تجربه‌تر در دربی اما فعال در فصل جاری را هموار کرد. در این میان نام‌های کوپال ناظمی، امیر عرب‌براقی و حتی وحید کاظمی مطرح شده بود.

طبق پیگیری‌های ایلنا، اعضای کمیته داوران طی جلسات اخیر به امیر عرب‌براقی نزدیک شده‌اند و اگر تغییری در تصمیمات ایجاد نشود، تا ظهر امروز (سه‌شنبه) قضاوت او در دربی اعلام خواهد شد. همچنین گفته می‌شود احتمال حضور وحید کاظمی به‌عنوان داور چهارم و بیژن حیدری در جایگاه داور VAR بسیار زیاد است.

انتخاب عرب‌براقی در حالی انجام شده که عملکرد او در مسیر ورود به لیست داوران فصل جدید با حاشیه‌هایی همراه بوده است. او نتوانست در مرحله نخست تست‌های آمادگی جسمانی موفق شود، اما در مدت کوتاهی تست مجدد برایش برگزار شد و وارد فهرست داوران لیگ ۲۵ شد؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره روند انتخاب او ایجاد کرده بود.

علاوه بر این، بازگشت پدر او به ریاست کمیته داوران هیأت فوتبال تهران ـ پس از استعفایی که در پی اعتراض داوران استان رخ داده بود ـ بار دیگر توجه‌ها را به سمت نام خانوادگی عرب‌براقی جلب کرد.

با وجود تمام مباحث مطرح‌شده، کمیته داوران به تصمیم نهایی خود نزدیک شده و عرب‌براقی که هفته گذشته در بازی تراکتور ـ خیبر سوت زده بود، اکنون در آستانه دریافت مهم‌ترین ابلاغیه دوران کاری‌اش قرار دارد. او تاکنون در شش مسابقه فصل جاری (لیگ برتر و جام حذفی) قضاوت کرده و در صورت رسمی شدن این انتخاب، دربی هفتمین مسابقه او در فصل خواهد بود.

انتظار می‌رود تیم داوری دربی امروز به طور رسمی از سوی فدراسیون اعلام شود.

