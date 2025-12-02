نبرد صدر جدول در نوکمپ: بارسلونا و اتلتیکو در حساسترین جدال فصل
بارسلونا امشب در صورت پیروزی میتواند جایگاه خود در صدر جدول لالیگا را تثبیت کند، اما اتلتیکومادرید با برد در نوکمپ همامتیاز آبیواناریها خواهد شد و رقابت برای صدر را به اوج میرساند.
به گزارش ایلنا، چهار هفته پیش، پس از شکست بارسلونا در الکلاسیکو در ورزشگاه برنابئو در تاریخ ۲۶ اکتبر، کمتر کسی تصور میکرد شاگردان هانسی فلیک بتوانند فاصله پنجامتیازی خود با رئالمادرید را جبران کنند. حتی کمتر تصور میشد اتلتیکو که آن زمان ۱۱ امتیاز عقبتر از رقیب دیرینهاش قرار داشت، دوباره به کورس رقابت بازگردد.
اما حالا شرایط متفاوت است؛ بارسا این هفته دوباره به صدر رسیده و در صورت پیروزی امشب، فاصلهاش را حفظ خواهد کرد. در سوی دیگر، پیروزی اتلتیکو باعث میشود این تیم در صدر جدول با بارسلونا همامتیاز شود و فشار را متوجه تیم زابی آلونسو کند که باید برابر بیلبائو صفآرایی کند.
این مسابقه اگرچه مربوط به هفته نوزدهم است که به دلیل برگزاری سوپرجام اسپانیا در عربستان به تعویق افتاد، اما فضای کلی جدول دقیقاً مشابه آخرین هفته سال ۲۰۲۴ است؛ بارسا برای دفاع از صدر میجنگد، اتلتیکو برای خلق یک شگفتی تازه و تبدیل روند پیروزمندانهاش که حالا به هفت برد پیاپی رسیده، به صعودی بزرگ و رئالمادرید که امیدوار است این مسابقه بدون برنده تمام شود تا با یک پیروزی، دو رقیبش را پشت سر بگذارد.
همانطور که فصل گذشته نشان داد، وقتی فاصله تیمها در بالای جدول اینقدر کم باشد و بارسا ستارههایی مانند لامین یامال، رافینیا، لواندوفسکی و پدری را در اوج داشته باشد و مقابلش یکی از رقابتیترین مربیان جهان یعنی دیهگو سیمئونه قرار بگیرد، هر سناریویی ممکن است.
در آن دیدار، بارسا ابتدا با فشار بالا و نمایش هجومی پیش افتاد و گمان میرفت پیروزیاش قطعی باشد؛ اما مقاومت اتلتیکو پایه یک بازگشت تاریخی شد و در آخرین لحظه بازی با ضدحملهای حساب شده نتیجه را تغییر داد. همان برد، اتلتیکو را برای نخستین بار در فصل به صدر رساند و نقطه آغاز قهرمانی زمستانیشان شد؛ در حالیکه بارسا با وجود تلخی شکست، از همانجا شروع به رشد کرد و در نهایت به قهرمانی فصل رسید.
بارسلونا؛ تیمی که هنوز بهترینش را نشان نداده
با وجود اینکه بارسا هنوز به بالاترین سطح فوتبال خود نرسیده، چهار پیروزی پیاپی باعث شده این تیم دوباره صدرنشین شود. برای پنجمین پیروزی، فلیک حالا پدری را از ابتدا در اختیار دارد؛ بازیکنی که برابر آلاوس دقایقی بازی کرد و اکنون پس از یک ماه مصدومیت همسترینگ کاملاً آماده است.
رافینیا هم شرایط بازی کامل دارد و فرنکی دییونگ پس از غیبت در هفته گذشته به دلیل مسائل شخصی، دوباره ترکیب اصلی را همراهی خواهد کرد. تنها غایب بزرگ بارسا رونالد آرائوخو است که به دلیل شرایط روحی نامساعد، فعلاً دور از میادین خواهد بود.
اتلتیکوی آماده و خطرناک
هرچند سیمئونه طبق عادت همیشه روی گذشته مکث نمیکند و به فلسفهاش وفادار است که «تو را با عملکرد فردا قضاوت میکنند»، اما حقیقت این است که اتلتیکو اکنون در بهترین شرایط فصل قرار دارد. این تیم پس از شروعی نهچندان روان، که با مصدومیتها و ورود چهرههای جدید همراه بود، دوباره به تیمی تبدیل شده که بیپروا مقابل دو غول اسپانیا میایستد.
آنها پیشتر رئالمادرید را نیز از رقابتی مستقیم کنار زدهاند و حالا با روحیهای بالا وارد نوکمپ میشوند.