سیمئونه: اتلتیکو هنوز فاصله زیادی تا سقف توانایی‌هایش دارد

دیه‌گو سیمئونه در آستانه دیدار حساس برابر بارسلونا اعلام کرد که با وجود عملکرد قدرتمند اتلتیکومادرید در هفته‌های اخیر، تیمش هنوز می‌تواند بسیار بهتر عمل کند.

به گزارش ایلنا، دیه‌گو سیمئونه، سرمربی اتلتیکومادرید، در نشست خبری پیش از دیدار سه‌شنبه شب برابر بارسلونا در نوکمپ حاضر شد و درباره وضعیت تیمش و شرایط رقیب صحبت کرد. او با وجود نمایش‌های قابل‌توجه اتلتیکو در هفته‌های اخیر، معتقد است که تیمش هنوز ظرفیت پیشرفت بیشتری دارد.

سیمئونه در واکنش به تمجید‌های هانسی فلیک از خط حمله قدرتمند اتلتیکو گفت:«هیچ‌وقت درباره حرف دیگران اظهار نظر نمی‌کنم. تعریف‌ها همیشه خوشایند است، اما ما همچنان تلاش می‌کنیم در بخش‌هایی که می‌توانیم، پیشرفت کنیم. ظرفیت بهبود ما بیش از آن چیزی است که تا الان نشان داده‌ایم.»

دیدار با بارسلونا؛ در بهترین زمان یا سخت‌ترین چالش؟

سرمربی آرژانتینی درباره بازی پیش‌رو توضیح داد:«تصویری که از این مسابقه دارم کاملاً روشن است. بارسا مجموعه‌ای از بازیکنان تهاجمی بزرگ دارد و باید در همان بخش قوی ظاهر شویم تا بتوانیم رقابت کنیم.»

سیمئونه همچنان بارسلونا را یکی از بهترین تیم‌های لالیگا می‌داند:«مثل همه، من هم بارسا را تیمی می‌بینم که سبک بازی‌اش را ثابت نگه داشته؛ چه در خط حمله، چه در خط دفاع جلو کشیده که برایشان نتایج خوبی داشته است. ما باید بازی را در فضایی ببریم که برای ما مناسب‌تر است تا بتوانیم ضربه بزنیم.»

درس‌هایی از لیورپول و آرسنال

او درباره مقایسه این دیدار با مسابقات قبلی اتلتیکو مقابل لیورپول و آرسنال گفت:«هر بازی شرایط خودش را دارد. هر مسابقه سبک مخصوص به خود را دارد و باید دید در این یکی عملکردمان چگونه خواهد بود.»

خیمِنز و نقش مهم نسل جوان

سیمئونه درباره خوسه ماریا خیمِنز نیز گفت:«او بسیار مهم است؛ مثل سایر بازیکنان جوان. امیدوارم بتواند همین سطح را حفظ کند.»

داوری و احترام متقابل

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره داور دیدار افزود:«معمولاً نظر نمی‌دهم. احترام زیادی برای داوران قائلم و همیشه تلاش می‌کنم به آن‌ها کمک کنم.»

بازتاب تصویر فلیک و رافینیا روی نیمکت

سیمئونه درباره صحنه‌ای که فلیک روی نیمکت توسط رافینیا دلداری داده می‌شد، گفت:«این طبیعی است. ما انسانیم و احساسات داریم. درخواست کردن از کنار زمین آسان است، ولی بازی کردن نه. انجام این کار در تعداد زیادی مسابقه پشت سر هم و در بالاترین سطح، سخت‌تر هم می‌شود. ما کنار زمین فقط می‌خواهیم بهترین حمایت را ارائه دهیم.»

غیبت یورِنته و گزینه‌های جایگزین

او درباره وضعیت مارکوس یورِنته و گزینه‌های جایگزین توضیح داد:«او روند ریکاوری خود را ادامه می‌دهد. مولینا بازیکنی هجومی‌تر است و در یک‌سوم پایانی اهمیت بیشتری دارد، و مارک هم گزینه‌های بهتری در پست دفاع مرکزی برای ما ایجاد می‌کند.»

