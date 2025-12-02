به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در تحلیل خود از وضعیت رختکن بارسلونا، اعلام کرد که پدری آماده است تا در ترکیب اصلی قرار بگیرد و رافینیا نیز می‌تواند ۹۰ دقیقه بازی کند، اما رونالد آرائوخو به دلیل عدم بهبودی از اخراجش در بازی مقابل چلسی، در این دیدار غایب خواهد بود. همچنین، او به ظاهر ناامیدکننده‌اش روی نیمکت پس از بازی با آلاوس اشاره کرد و ابراز کرد که از عملکرد تیم و به‌ویژه از دوست و دستیارش، مارکوس سورگ، که کارت قرمز دریافت کرد، ناراحت بود.

تحلیل بازی

فلیک گفت: "ما می‌دانیم که با یک تیم فوق‌العاده و باکیفیت بازی می‌کنیم و مربی بزرگی هم دارند. این بازی سخت خواهد بود، اما باید سخت کار کنیم؛ تیم‌های بسیار خوبی آماده‌اند تا تمام توانشان را بگذارند. خوشحالم که می‌توانیم به بهترین فرم خود برگردیم."

سطح عملکرد

او افزود: "در بازی قبلی اشتباهات زیادی داشتیم. ما کیفیت لازم برای کنترل بهتر بازی را داریم و این را در بازی اخیر احساس نکردم. باید سطح خود را بالا ببریم؛ ما کیفیت و توانایی انجام این کار را داریم."

ناامیدی پس از بازی با آلاوس

فلیک درباره بازی با آلاوس تصریح کرد: "فکر می‌کنم این بازی فرصت خوبی برای پیروزی باشد. تصویر من پس از آن بازی جالب بود. نمی‌دانم چه کسی این نظرات را شروع کرد. من ناامید بودم زیرا مالکیت توپ را زیاد از دست دادیم و دو کارت قرمز برای نیمکت دریافت کردیم... وقتی گل سوم را زدیم، مارکوس کارت قرمز گرفت و من با او صحبت کرده بودم. او دوست من است و مهم‌ترین فردی است که اینجا دارم و این مکالمه در ذهنم بود. می‌خواستم کمی ذهنم را پاک کنم و نمی‌خواستم بحث کنم. اما من خوب هستم و آماده‌ام برای هر چیزی که باشگاه به من محول کند. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. طبیعی است که در چنین بازی‌هایی مشکلاتی پیش بیاید. این بازی‌ها روی شما تأثیر می‌گذارند؛ انرژی زیادی صرف می‌کنید. اما بعد از آن، به خانه می‌روم و استراحت می‌کنم. اما ناراحت نیستم و به چیزهای دیگر فکر نمی‌کنم. ما در سطح اوج سال گذشته نیستیم، اما پتانسیل داریم و در حال کار برای افزایش سطح خود هستیم."

پدری

فلیک در مورد پدری گفت: "او آماده است تا به عنوان بازیکن اصلی بازی کند و واقعاً می‌تواند این کار را انجام دهد."

آرائوخو و رافینیا

او در ادامه افزود: "فردا خواهیم دید. امروز رافینیا در راندو شرکت کرد و سپس متوقف شد. مطمئنم که او می‌تواند ۹۰ دقیقه بازی کند. و رونالد آماده نیست. این یک موضوع خصوصی است و بیشتر نمی‌گویم و از شما می‌خواهم که به آن احترام بگذارید. این تنها چیزی است که می‌توانم و خواهم گفت."

هواداران

فلیک درباره هواداران گفت: "از هواداران راضی هستم. وضعیت همین‌طور است. در بازی آخر، آن‌ها می‌دانستند چه زمانی حمایت کنند. من از تعامل خوشحالم."

تراشتگن

او درباره تراشتگن اظهار کرد: "این زمان مناسبی برای صحبت درباره این موضوع نیست. او آماده بازی نیست. باید صبر کنیم و مراحل بعدی را طی کنیم. این برای او خوب است و ما خوشحالیم."

بازی با رئال مادرید

او درباره بازی رئال مادرید تصریح کرد: "من آن را ندیدم، پیام‌هایی دریافت کردم. بلند شدم و خلاصه بازی را دیدم. من بر روی تیم خودم متمرکز هستم و به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنم."

خوان گارسیا

فلیک درباره خوان گارسیا گفت: "من نویر و مارک را مربیگری کرده‌ام و آینده با خوان خودش را نشان می‌دهد. از روز اول، من پتانسیل او را جشن گرفتم. او کیفیت بالایی دارد، با توپ، با پاهایش، سریع و پویا است... امضای قرارداد با او تصمیم درستی بود. او برای آینده به ما کمک زیادی می‌کند و امنیت زیادی فراهم می‌آورد."

اتلتیکو مادرید

فلیک در پایان گفت: "ما باید در بالاترین سطح خود بازی کنیم؛ آن‌ها یکی از بهترین تیم‌های اروپا هستند. آن‌ها کیفیت خود را در پنجره نقل و انتقالات تابستانی افزایش داده‌اند. آن‌ها تیم فوق‌العاده‌ای هستند، هم از نظر دفاعی و هم هجومی. اما ما کیفیت داریم و باید آن را نشان دهیم."

