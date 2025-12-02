به گزارش ایلنا، طبق روال معمول در هر بازی بزرگ اتلتیکو مادرید، بخش عمده‌ای از امید هواداران متوجه خولیان آلوارز، ستاره بلامنازع این تیم است. اما در آستانه اولین حضور او در نوکمپ، تمرکز بر روی این بازیکن بیشتر شده است؛ زیرا فراتر از عملکرد ورزشی، او به عنوان هدف رویایی لاپورتا (رئیس بارسلونا) و اولویت اصلی متئو آلِمانی برای پروژه فصل آینده شناخته می‌شود. آلوارز بازیکنی است که همه او را می‌خواهند، اما فعلاً این اتلتیکو است که از استعداد او بهره می‌برد.

سرمایه محافظت‌شده در مادرید

آلوارز از زمان پیوستن به اتلتیکو در تابستان گذشته، به یک مهره تعیین‌کننده تبدیل شده و تأثیرگذاری او در تیم با ستاره‌هایی چون فوتری، فالکائو، دیگو کاستا یا لوئیس سوارز مقایسه می‌شود. دیه‌گو سیمئونه، سرمربی آرژانتینی اتلتیکو، اولین کسی بود که بر اهمیت حضور بازیکنی با این توانایی در لباس روخی‌بلانکو تأکید کرد.

سیمئونه اظهار داشت:«او بهترین بازیکن ما و یکی از بهترین مهاجمان جهان است. او را داریم و باید مراقبش باشیم، و امیدوارم او به ارائه هر آنچه که اکنون به ما می‌دهد ادامه دهد، که بسیار زیاد است.»

سیمئونه سخت‌ترین تلاش را انجام داد تا «عنکبوت» (لقب آلوارز) متقاعد شود هیچ جای بهتری در جهان برای کسب نقش اول یک تیم وجود ندارد که او نتوانست در منچسترسیتی به دست آورد. در واقع، آمار او در اتلتیکو بهترین آمار دوران حرفه‌ای او بوده است: ۳۹ گل در ۷۵ بازی (میانگین ۰.۵۲ گل در هر بازی).

خواسته بارسلونا و ریسک جذب

با وجود بند آزادسازی ۵۰۰ میلیون یورویی و قراردادی تا سال ۲۰۳۰، و همچنین اعتقاد باشگاه به اینکه هیچ بازیکنی مناسب‌تر از آلوارز برای جانشینی آنتوان گریزمان نیست، هیچ چیز نباید حاکی از جدایی آلوارز از اتلتیکو باشد. این موضوع پس از آنکه او در تابستان گذشته پیشنهاد ۱۰ میلیون یورویی پاری‌سن‌ژرمن را رد کرد و ترجیح داد نقش محوری سیمئونه را بپذیرد، بیش از پیش تأیید شد. با این حال، ورود یکی از دو غول لالیگا، همیشه تهدیدی نگران‌کننده به شمار می‌رود.

در بارسلونا، با وجود گلزنی‌های روبرت لواندوفسکی، سن ۳۷ سالگی او، باشگاه را مجبور کرده تا به فکر جانشینی برای او باشد. هم خوان لاپورتا و هم هانسی فلیک، سرمربی تیم، معتقدند که آلوارز ۲۵ ساله، که قهرمان جهان شده و کل دوران حرفه‌ای‌اش پیش روی اوست، تنها ارلینگ هالند می‌توانست یک کودتای ورزشی و انتخاباتی بزرگ‌تر از او باشد. در واقع، رئیس بارسا آماده است تا هر راه ممکن را بررسی کند تا وضعیت مالی حساس باشگاه مانع از پوشیدن پیراهن بلوگرانا توسط خولیان نشود. او مصمم است تا تمام گزینه‌ها، چه از طریق اهرم‌های مالی و چه فروش مهم بازیکنان، را برای تحقق رؤیای خود به کار گیرد.

نقشه بی‌نقص آلِمانی برای حفظ ستاره

متئو آلِمانی که دهه‌ها به عنوان رئیس، مدیر کل و مدیر ورزشی فعالیت کرده و با روش‌های لاپورتا آشنایی دارد، زمان زیادی نیاز نداشت تا موقعیت و نیازهای اتلتیکو را درک کند و نقشه راهی تدوین نماید: بقا و تداوم حضور خولیان نه تنها قابل مذاکره نیست، بلکه یک اولویت است. بنابراین، او در حال برنامه‌ریزی برای بهبود قرارداد آلوارز است تا هرگونه ابهامی را از بین ببرد و جایگاه این مهاجم را به عنوان ستاره فرانشیز باشگاه برای حداقل پنج سال آینده تثبیت کند. اگرچه هنوز برای مذاکره رسمی ننشسته‌اند، اما این اقدامات به عنوان اعلامیه رسمی اهداف باشگاه تلقی می‌شود. آلِمانی برای تحقق این امر، هم در جذب آرژانتینی‌ها و هم در تشکیل تیمی که انتظارات او را برآورده کند، از حمایت کامل اپولو برخوردار است.

نمایش بزرگ در نوکمپ

خولیان بدون توجه به تمام حواشی اطرافش، در اتلتیکو خوشحال به نظر می‌رسد و مشتاق است تا به جمع‌آوری عناوین قهرمانی در کارنامه خود ادامه دهد.

این بازیکن از زمان حضور در ریور پلاته و فتح کوپا لیبرتادورس، تا قهرمانی در لیگ قهرمانان و لیگ برتر با منچسترسیتی، جاه‌طلب است و زندگی خود را بدون رقابت در بالاترین سطح نمی‌فهمد. او تا کنون در این فصل ده گل به ثمر رسانده که یک گل بیشتر از کل فصل گذشته‌اش است.

آلوارز در اولین حضورش مقابل بارسلونا، در دو مورد از چهار بازی (یک بازی در لالیگا و یکی در کوپا دل ری)، گلزنی را آغاز کرد و نشان داد که در بازی‌های بزرگ هرگز نادیده گرفته نمی‌شود. اکنون نوکمپ در انتظار اوست تا در برابر چشم‌های مشتاق بارسایی‌ها، توانایی‌هایش را به نمایش بگذارد و مأموریت گلزنی خارج از متراپولیتانو را نیز به پایان برساند.

