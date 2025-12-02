خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند

اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند
کد خبر : 1721812
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پرسپولیس یک گام دیگر را برای دریافت مجوز حرفه‌ای برداشت و اعضای شورای آکادمی را معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، در مسیر دریافت مجوز حرفه‌ای، اعضای شورای آکادمی فوتبال پرسپولیس طی احکام جداگانه‌ای از سوی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، منصوب شدند و پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، طی احکامی اعضای شورای آکادمی فوتبال پرسپولیس را معرفی کرد.

بر این اساس، پیمان حدادی (مدیرعامل) به عنوان ریاست شورا بر فعالیت‌ها نظارت مستقیم خواهد داشت و بر اساس احکام صادره، معاون ورزشی (محسن خلیلی) به عنوان دبیر شورا برگزیده شد. همچنین رضا شاهردوی (مدیر آکادمی باشگاه پرسپولیس)، سرمربیان تیم‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و مدیرفنی آکادمی نیز به عنوان دیگر اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی