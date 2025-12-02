از امروز باید با نگاه جهانی پیش برویم
مظفر: با چهار ماه زمان مقابل برزیل و ایتالیا با تمام وجود ایستادیم
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران با تشریح جزئیات آمادهسازی تیم برای اولین دوره جام جهانی فوتسال بانوان، از تغییرات اساسی در ساختار فنی تیم، کیفیت بازی ایران مقابل قدرتهای اول جهان و گروه سخت مسابقات سخن گفت.
به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان با سایت رسمی فدراسیون در خصوص حضور تیم ملی ایران در اولین دوره جام جهانی فوتسال بانوان گفتگو کرد که در زیر می خوانید:
چهار ماهی که با آن یک تیم ساختیم
مظفر درباره شرایط آغاز آمادهسازی تیم گفت: ما از ۱۷ تیر کارمان را شروع کردیم و تا زمان اعزام حدود چهار ماه و نیم وقت داشتیم. آن هم با این شرایط که نمیتوانستیم همه روزهای این مدت را در اردو باشیم. در عمل شاید بتوان گفت فقط بخشی از این چهار ماه و نیم را توانستیم اختصاصی در اردو یا تمرینات تیمی سپری کنیم.
وی ادامه داد: تیم بعد از جام ملتها از نظر ذهنی و فنی در شرایط ایدهآلی نبود. اولین هدف ما این بود که تیم را دوباره از نظر روانی بالا بیاوریم، اعتمادبهنفس را بازسازی کنیم و بعد وارد اصلاحات بزرگ تاکتیکی شویم.
مصاف با زمان؛ دو بازی با روسیه و بازسازی تیمی از صفر
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان گفت:در این مدت فقط دو بازی تدارکاتی با روسیه داشتیم که هر چند برای تیمی که میخواهد وارد جام جهانی شود کافی نیست اما همین دو دیدار هم نقش مهمی در بازسازی ذهنی و ارزیابی فنی ما داشت.
تحولی بزرگ در ساختار دفاعی؛ عبور از دفاع منطقهای و ورود به استاندارد جهانی
مظفر با اشاره به مهمترین تغییر تاکتیکی تیم گفت:ما تصمیم گرفتیم سیستم دفاعی تیم را بهطور کامل تغییر دهیم. پیش از این تیم با دفاع منطقهای بازی میکرد اما ما میدانستیم این شیوه در جام جهانی کارساز نیست. فوتسال امروز دنیا متکی به دفاع انفرادی است و در مقابل تیم های بزرگ راه دیگری وجود ندارد.
او افزود:اجرای دفاع فردی نیاز به هماهنگی بسیار بالا و حتی سالها تمرین دارد. اما بچهها در همین زمان کوتاه بهطرز شگفتانگیزی آن را اجرا کردند. این دفاع فشار بدنی زیادی میطلبد و ما باید در کنار کارهای تکنیکی و تاکتیکی، روی بدنسازی ویژه هم کار میکردیم.
کار همزمان روی حمله، دفاع ، بدنسازی و ذهنیت ، هدف: رسیدن به استاندارد جهانی
مظفر توضیح داد:چهار ماه زمان داشتیمکه یک تیم را هم از نظر دفاعی، هم هجومی و هم ذهنی و بدنی به اوج آمادگی برسانیم. تلاش ما این بود که در همین مدت کم در همه بخشها به یک استاندارد جهانی برسیم. واقعیت این است که تیم در پایان این چهار ماه به مراتب بهتر از روز اول بود و روند پیشرفت کاملاً محسوس بود. ما از تیمی که در مسابقات اسیایی به سختی فیلیپین و چین را برد و در مقابل ژاپن شکست خورد تیمی ساختیم که در مقابل تیم اول و قدرت بلامنازع فوتسال دنیا پا به پا جنگید.
قرعهای سخت؛ قرار گرفتن در کنار تیم اول و پنجم دنیا
سرمربی تیم ملی درباره دشواری گروه ایران گفت:اگر در هر گروه دیگری قرار میگرفتیم، صد درصد صعود میکردیم. واقعیت این است که جایگاه سوم ما در آسیا باعث شد در گروه بسیار سختی بیفتیم.
او ادامه داد:برزیل تیم اول دنیاست و ایتالیا هم ترکیبی از بهترین بازیکنان برزیل است که تابعیت ایتالیا گرفتهاند. واقعاً میتوانم بگویم در این مسابقات ما با تیم اول و دوم برزیل همگروه بودیم. این سطح از رقابت برای هر تیمی سخت است، اما ما نشان دادیم که میتوانیم مقابل قدرتهای بزرگ جهان به ایستیم و آنها را به چالش بکشیم.
بازی ایران – ایتالیا؛ آماری برابر اما تجربه بیشتر حریف
مظفر درباره تحلیل فنی مسابقه با ایتالیا گفت:در نیمه دوم، چند دقیقه کنترل بازی از دستمان خارج شد و همان زمان باعث شد بازی را واگذار کنیم. اما از نظر آماری، بازی کاملاً برابر بود، مالکیت توپ نزدیک، موقعیتها تقریباً مشابه، تعداد پاسهای ما حتی بیشتر از آنها بود.
وی افزود: اختلاف تنها در تجربه بینالمللی بود. تیمی مثل ایتالیا سالها با تیمهای طراز اول دنیا بازی کرده و بلوغ تاکتیکی بالایی دارد. این اختلاف در چنین مسابقاتی خودش را نشان میدهد.
نقش فدراسیون؛ حمایت کامل در چهار ماه آمادهسازی
سرمربی تیم ملی از حمایتهای فدراسیون تقدیر کرد و گفت:فدراسیون در این چهار ماه کاملاً پشت تیم بود. اینکه ما یک هفته زودتر اعزام شدیم و دو بازی تدارکاتی (با تیم های لهستان و نیوزیلند) در محل مسابقات داشتیم، برای آمادهسازی بسیار مؤثر بود. این اتفاقات نشان میدهد نگاه حمایتی و ملی نسبت به این تیم وجود دارد.
تحلیل برزیل؛ تیمی افسانهای با نسل طلایی
مظفر درباره تیم برزیل گفت:برزیل تیمی افسانهای است. بهترین بازیکنان دنیا در این نسل کنار هم قرار گرفتهاند. سطح هماهنگی و توان فردی بازیکنان برزیل فوقالعاده است.در ادامه تورنمنت و مشاهده نتایج برزیل مقابل سایر تیمها، بیشتر مشخص می شود که ما مقابل چه تیمی بازی کردیم و عملکردمان چقدر ارزش داشت.
ایتالیا؛ نسخه دوم برزیل در جام جهانی
وی در ادامه گفت:نکته مهم درباره ایتالیا این است که حداقل نیمی از بازیکنانش برزیلیالاصل هستند. به همین دلیل کاملاً طبیعی است که سبک و کیفیت بازیشان شبیه برزیل باشد. واقعیت این است که ما مقابل تیم اول و دوم برزیل بازی کردیم و این برای هر تیمی چالش بزرگی است.
ضرورت تغییر نگرش؛ از استاندارد آسیایی تا هدفگذاری جهانی
مظفر تأکید کرد:اکنون که جام جهانی راه افتاده، نگاه ما باید کاملاً جهانی باشد. دیگر نباید خودمان را با تیمهای آسیا مقایسه کنیم. باید از استانداردهای قاره عبور کنیم و خودمان را با تیمهای بزرگ جهان بسنجیم. بر همین اساس نیاز به بازیهای بینالمللی مداوم، تدارکات درجه یک، اردوهای سطح بالا و رقابت با تیمهایی که در بالاترین سطح فوتسال جهان هستند، داریم.
برنامهریزی برای چهار سال آینده؛ نسلسازی و هدف قرار دادن سکو
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ادامه داد:برای جام جهانی بعدی باید از همین امروز برنامهریزی دقیق شروع شود. نیاز به نسلسازی، خون تازه و برنامههای مدون داریم. اگر این مسیر را ادامه دهیم، حضور در بین چهار تیم برتر جهان و حتی قرار گرفتن روی سکو کاملاً دستیافتنی است.
رضایت از عملکرد تیم؛ جنگیدن تا آخرین لحظه مقابل غولهای دنیا
مظفر گفت:من کاملاً از عملکرد شاگردانم راضی هستم. بازیکنان فراتر از انتظار عمل کردند. از جان مایه گذاشتند، جنگیدند و نشان دادند که فوتسال بانوان ایران ظرفیتهای بزرگی دارد.
او افزود:مهمترین موضوع برای ما رضایت مردم بود. حجم بازخوردهای مثبت، پیامها، و حس خوبی که مردم به ما منتقل کردند، بهترین پاداش برای تیم بود.
ایران آماده جهش جهانی است
شهرزاد مظفر در پایان گفت:من مطمئن هستم اگر در گروه دیگری قرار داشتیم، قطعاً صعود میکردیم. با این حال این تجربه بزرگ و بازی مقابل دو قدرت جهان برای ما سرمایه ارزشمندی است. امیدوارم مسیر پیشرفت ادامه پیدا کند و این تیم در آینده بتواند مردم را با افتخارآفرینیهای بیشتر خوشحال کند. در پایان میخواهم از همکارانم که با فداکاری و تعهد کامل در این مدت کوتاه بیشترین تاثیر را بر روی پیشرفت تیم داشتند تشکر کنم .ما یک تیم کامل بودیم که از ابتدا تا انتها با هماهنگی و یکدلی در کنار یکدیگر ایستادیم و برای موفقیت تیم تلاش کردیم .کار کردن با این بازیکنان و گروه کادر فنی ، پزشکی و پشتیبانی یکی از بهترین تجربیات من در طول دوران کاری ام بود و به وجود همه آنها افتخار میکنم.