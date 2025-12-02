خط خورده احتمالی پرسپولیس برای دربی

به گزارش ایلنا، فصل گذشته برای مجتبی فخریان نقطه عطف بزرگی بود و وینگر- مهاجم جوان شمس‌آذر با گل‌هایی که مقابل استقلال و پرسپولیس به ثمر رساند، ناگهان در سطح اول فوتبال ایران مطرح شد و همین نمایش‌ها او را به پرسپولیس رساند. اما شروع کار او در تهران مطابق انتظار پیش نرفته است.

فخریان در تیمی که با وفور وینگر و مهاجم سایه روبه‌روست، نتوانسته جایگاه مشخصی برای خودش پیدا کند. وحید هاشمیان اعتقاد چندانی به سبک بازی او نداشت و دقایق بسیار محدودی به او رسید؛ روندی که با حضور اوسمار هم تغییری نکرد. حتی در دیدار هفته یازدهم مقابل تیم سابقش، شمس‌آذر، از لیست مسابقه خط خورد و این موضوع نشانه‌ای جدی از عقب‌ماندن او در رقابت داخلی پرسپولیس بود.

در شرایطی که شایعاتی درباره احتمال جدایی زودهنگام فخریان در نیم‌فصل مطرح شده، بعید است این بازیکن جوان در آستانه دربی شانسی برای قرار گرفتن در ترکیب و حتی لیست بازی داشته باشد. با توجه به ترافیک در پست‌ وینگر، بازگشت بازیکنان باتجربه و اهمیت دیدار پیش‌رو، احتمال حضور او در لیست نهایی بسیار کم است.

فخریان که فصل گذشته یکی از مطرح‌ترین استعدادهای لیگ بود، حالا نیاز دارد با صبر، تلاش و شاید تغییر شرایط خود را دوباره احیا کند. حالا باید دید این بازیکن می‌تواند در دو تمرین تاکتیکی باقی‌مانده اوسمار را مجاب به حضورش در لیست دربی کند یا خیر.

انتهای پیام/