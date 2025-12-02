خبرگزاری کار ایران
تاخیر در اعلام برنامه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶

فیفا به‌زودی مراسمی را برای رونمایی از برنامه کامل مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، این مراسم قرار است روز شنبه، ۶ دسامبر، ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا (۲۰:۳۰ به وقت تهران) از واشنگتن به‌صورت زنده پخش شود.

این مراسم حدود ۲۴ ساعت پس از قرعه‌کشی نهایی جام جهانی که در آن ۱۲ گروه چهار تیمی مشخص خواهند شد، برگزار خواهد شد. در این رویداد، جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به همراه چند تن از اسطوره‌های فوتبال بر روی صحنه حاضر خواهند شد و نمایندگان ۴۲ تیم حاضر در مسابقات، به‌علاوه تیم‌هایی که هنوز شانس صعود دارند، در سالن حضور خواهند داشت.

در طول برنامه، تحلیل‌ها، واکنش‌ها و بررسی‌های کارشناسی درباره گروه‌ها و تقابل‌ها ارائه خواهد شد و همچنین شهرهای میزبان مسابقات که در ماه‌های ژوئن و جولای سال آینده پذیرای این رویداد خواهند بود، معرفی خواهند شد.

در جریان پخش زنده، نام ورزشگاه‌ها و زمان آغاز تمام ۱۰۴ مسابقه تایید و اعلام خواهد شد. این مراسم از طریق تمامی پلتفرم‌های فیفا، از جمله وب‌سایت رسمی و کانال یوتیوب این سازمان قابل دسترسی خواهد بود و یک فید اختصاصی نیز برای پخش‌کنندگان جهانی فراهم شده است.

فرایند تخصیص مسابقات پس از قرعه‌کشی، با هدف ایجاد بهترین شرایط ممکن برای تیم‌ها و تماشاگران طراحی شده است تا هواداران در مناطق مختلف جهان بتوانند بازی‌های تیم‌هایشان را در زمان‌های مناسب دنبال کنند. نسخه نهایی برنامه مسابقات در ماه مارس، پس از پایان پلی‌آف‌های فیفا و اروپا و مشخص‌شدن شش سهمیه باقی‌مانده، منتشر خواهد شد.

با توجه به شور و هیجان ایجادشده در سه کشور میزبان و ۱۶ شهر برگزارکننده و همچنین فروش نزدیک به دو میلیون بلیت، رونمایی از برنامه مسابقات پس از قرعه‌کشی یک گام مهم دیگر به سوی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود؛ رقابتی که فیفا آن را یکی از متفاوت‌ترین نسخه‌های تاریخ می‌داند.

