به گزارش ایلنا، محمد نادری مدافع چپ تیم تراکتور که این فصل عملکرد خوبی در ترکیب تیمش داشته، پس از مصدومیت از ناحیه همسترینگ دو هفته استراحت کرد و سپس در حالی مقابل پرسپولیس به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد که اسکوچیچ قصد داشت با ورود او سمت چپ خط دفاعی تیمش را به روی نفوذهای بازیکنان پرسپولیس ببندد و دانیال را هم به عنوان یارگیر اورونوف به جناح مخالف بیاورد.

با این حال دقایقی پس از ورود، نادری بار دیگر دچار مصدومیت شد تا یک نگرانی بزرگ برای هواداران تراکتور شکل بگیرد. این بار اسکوچیچ برای پیشگیری از مصدومیت دوباره، فرصت بیشتری به نادری داد تا او بدون ریسک به زمین برگردد و نکته جالب اینکه بازگشت او با یک مصدومیت دیگر درآمیخت.

این بار در شرایطی که نادری روی نیمکت حضور داشت، صادق محرمی دچار مصدومیت شد و نادری به جای او پای به میدان گذاشت. این مصدومیت در دقایق اولیه رخ داد و فرصت مناسبی بود تا نادری بار دیگر در فضای یک بازی کامل قرار بگیرد.

او که در این بازی هم عملکرد خوبی داشت، حالا امیدوار است در هفته‌های آینده نیز این روند خود را ادامه دهد تا شاید برای بازی حساس با پرسپولیس که در آخرین روزهای آذر ماه خواهد بود، آماده شود.

