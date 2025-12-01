خبرگزاری کار ایران
اوسمار روی ستاره صربستانی ریسک نمی‌کند

اختصاصی: باکیچ دربی را از دست داد

اختصاصی: باکیچ دربی را از دست داد
مارکو باکیچ علیرغم اضافه شدن به تمرینات گروهی با احتمال زیاد از لیست بازی با استقلال خط خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از گمانه‌زنی‌هایی که در خصوص بازیکنان غایب می‌شود در خصوص هافبک صربستانی پرسپولیس است. مارکو باکیچ که در این فصل به پرسپولیس پیوسته و توانسته به اردوی تیم ملی کشورش نیز اضافه شود، با نمایشی بی‌نقص در خط میانی این تیم و البته گل دیدنی‌اش به تراکتور به ستاره تاثیرگذار سرخ‌ها تبدیل شد.

با این حال مصدومیت او باعث شد تا طی دیدارهای اخیر تیمش قادر به همراهی سرخپوشان نشود. البته امیدواری بزرگ پرسپولیسی‌ها و خصوصا هواداران این تیم، بازگشت او به تمرینات پیش از دربی و همراهی تیمش در این بازی حساس بود.

نکته امیدوارکننده اما با انتشار تصاویری از حضور مارکو باکیچ در تمرینات تیم پیش از دربی بود. اتفاقی که باعث شد تا هواداران امیدوار به حضور ستاره صربستانی تیم‌شان در این بازی باشند.

اما اکنون پیگیری‌ها نشان می‌دهد که احتمالا اوسمار روی مارکو باکیچ برای بازی با دربی به هیچ عنوان حساب نکرده و او را برای حضور در اراک و این بازی نیز در لیست تیمش قرار ندهد.

گفته می‌شود اوسمار با پیگیری شرایط این بازیکن، اکنون نمی‌خواهد روی این بازیکن ریسک کرده و سلامت او را به خطر انداخته و شانس ادامه همراهی‌اش با تیم را در صورت تشدید مصدوم کاهش دهد.

با این شرایط گفته می‌شود احتمالا اوسمار نام مارکو باکیچ را از لیست این تیم برای بازی با استقلال خط بزند و به این ترتیب غایب بزرگ دربی مشخص شود.

