خیبر خرم آباد به چمن مصنوعی رفت
خیبر خرمآباد تمرینات خود برای دیدار حساس برابر شمسآذر را در چمن مصنوعی استارت زد.
به گزارش تیم فوتبال خیبر خرمآباد از امروز تمرینات خود را برای دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر مقابل شمسآذر قزوین آغاز کرد؛ دیداری که پنجشنبه برگزار میشود و اهمیت زیادی برای شاگردان مهدی رحمتی دارد. نکته جالب اینکه تمرین امروز خیبر در زمین شماره دو ورزشگاه تختی و روی چمن مصنوعی برگزار شد.
این اتفاق در حالی رقم خورد که خیبر در بازی خانگی قبلی خود در جام حذفی، به دلیل زیر کِشت بودن چمن اصلی ورزشگاه تختی، مجبور شد مسابقه را در آبادان برگزار کند. با این حال مسئولان باشگاه اعلام کردهاند که شرایط زمین اصلی بهبود یافته و دیدار برابر شمسآذر بدون مشکل در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.
در نخستین جلسه تمرینی این هفته، مهدی رحمتی به دقت عملکرد شاگردانش را زیرنظر داشت و ضمن انتقاد برنامههای تاکتیکی و انتقال توپ، بارها نکات موردنظرش را به بازیکنان منتقل کرد تا تیمش را با شرایط مناسبی برای دیدار با شمسآذر قزوین آماده کند.
شاگردان رحمتی که در این فصل در مسابقات خانگی خود نتایج مطلوبی کسب کردهاند، انگیزه بالایی برای کسب امتیاز کامل بازی پیشروی خود دارند. خیبر هفته گذشته برابر ذوبآهن به تساوی رسیده تا با ۱۵ امتیازی در رتبه هفتم جدول لیگ برتر قرار بگیرد.