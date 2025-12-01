به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه شمس‌آذر قزوین، این دیدار صمیمانه پس از بحث‌های اخیر درباره طرح منتشرشده در فضای مجازی رقم خورد و برای مجموعه باشگاه لحظه‌ای ارزشمند و الهام‌بخش بود.

روشندلان حاضر در تمرین ضمن گفتگو با بازیکنان و کادر فنی، از شیوه دنبال‌کردن مسابقات، علاقه‌شان به فوتبال و تجربه‌های شخصی‌شان گفتند؛ روایت‌هایی که نشان می‌داد فوتبال برای آنان فقط یک تصویر نیست، بلکه احساسی عمیق و همیشگی است که با شنیدن و تصورکردن زنده می‌شود.

اعضای تیم نیز از این همراهی صادقانه انرژی گرفتند و این حضور را یکی از متفاوت‌ترین روزهای تمرینی خود توصیف کردند.

باشگاه شمس‌آذر ضمن قدردانی از حضور ارزشمند این عزیزان، این تعامل را گامی مهم در مسیر توجه و احترام بیشتر به جامعه افراد دارای معلولیت می‌داند و تلاش خواهد کرد ارتباطات انسانی در فوتبال را تقویت کند.

امروز در تمرین ما، روشن‌ترین و صادقانه‌ترین نگاه را کسانی داشتند که جهان را با قلب‌شان می‌بینند؛ نوری که تا همیشه همراه ما خواهد ماند.

