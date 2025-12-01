خبرگزاری کار ایران
درگذشت رییس اسبق فدراسیون دو و میدانی

کد خبر : 1721639
مهدی مبین سرپرست اسبق فدراسیون دومیدانی و دبیر کل اسبق فدراسیون تیراندازی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا،  کمیته ملی المپیک در پیامی درگذشت مهدی مبینی از مدیران باسابقه و زحمتکش ورزش کشور را تسلیت گفت.

در متن این پیام تسلیت آمده است: 

انا لله و انا الیه راجعون

در نهایت تالم و تاثر درگذشت مهدی مبینی از مدیران باسابقه و زحمتکش ورزش کشور را به جامعه ورزش کشور بخصوص خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان عزیز صبر و بردباری و به درگاه حضرت حق برای ایشان علو درجات آرزومند است.

گفتنی است مهدی مبینی یکی از مدیران باسابقه وزارت ورزش و جوانان و سرپرست سابق فدراسیون دوومیدانی و دبیرکل پیشین فدراسیون تیراندازی بوده که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود و بعد از ظهر امروز دار فانی را وداع گفت.

 

