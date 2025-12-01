درخواست پرسپولیس در CAS به سود تراکتور رد شد
دادگاه داوری ورزش (CAS) شکایت پرسپولیس درباره لغو حضور تماشاگران تراکتور در دیدار جام حذفی را وارد ندانست و با رد دستور موقت، مسیر برگزاری مسابقه با حضور هواداران را هموار کرد.
به گزارش ایلنا، در پی اصلاح رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مبنی بر برگزاری دیدار مرحله یکشانزدهم جام حذفی میان پرسپولیس و تراکتور با حضور تماشاگران، باشگاه پرسپولیس با طرح شکایتی مفصل در دادگاه داوری ورزش (CAS)، خواستار جلوگیری از اجرای این تصمیم شد.
پرسپولیس در شکواییهای پنجصفحهای، فدراسیون فوتبال و باشگاه تراکتور را طرف شکایت قرار داده و از CAS درخواست کرده بود با صدور دستور موقت، بازی بدون حضور تماشاگران برگزار شود.
با وجود این، دادگاه حکمیت ورزش پس از دریافت لایحه دفاعی باشگاه تراکتور و بررسی استدلالهای طرفین، درخواست پرسپولیس را غیرموجه تشخیص داد. بر اساس رأی اولیه CAS، دلایل ارائهشده از سوی پرسپولیس برای اثبات وارد آمدن «ضرر جبرانناپذیر» کافی نبوده و عدم برگزاری بازی با تماشاگران، به عنوان خسارتی غیرقابلجبران تلقی نمیشود.
به همین ترتیب، درخواست فوری پرسپولیس برای صدور دستور موقت رد شده و رأی کمیته استیناف مبنی بر انجام مسابقه با حضور هواداران پابرجا خواهد ماند.
با این تصمیم، دو باشگاه باید طبق برنامه و با حضور تماشاگران مقابل یکدیگر قرار بگیرند.