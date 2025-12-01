خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست پرسپولیس در CAS به سود تراکتور رد شد

درخواست پرسپولیس در CAS به سود تراکتور رد شد
کد خبر : 1721609
لینک کوتاه کپی شد.

دادگاه داوری ورزش (CAS) شکایت پرسپولیس درباره لغو حضور تماشاگران تراکتور در دیدار جام حذفی را وارد ندانست و با رد دستور موقت، مسیر برگزاری مسابقه با حضور هواداران را هموار کرد.

به گزارش ایلنا، در پی اصلاح رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مبنی بر برگزاری دیدار مرحله یک‌شانزدهم جام حذفی میان پرسپولیس و تراکتور با حضور تماشاگران، باشگاه پرسپولیس با طرح شکایتی مفصل در دادگاه داوری ورزش (CAS)، خواستار جلوگیری از اجرای این تصمیم شد.

پرسپولیس در شکواییه‌ای پنج‌صفحه‌ای، فدراسیون فوتبال و باشگاه تراکتور را طرف شکایت قرار داده و از CAS درخواست کرده بود با صدور دستور موقت، بازی بدون حضور تماشاگران برگزار شود.

با وجود این، دادگاه حکمیت ورزش پس از دریافت لایحه دفاعی باشگاه تراکتور و بررسی استدلال‌های طرفین، درخواست پرسپولیس را غیرموجه تشخیص داد. بر اساس رأی اولیه CAS، دلایل ارائه‌شده از سوی پرسپولیس برای اثبات وارد آمدن «ضرر جبران‌ناپذیر» کافی نبوده و عدم برگزاری بازی با تماشاگران، به عنوان خسارتی غیرقابل‌جبران تلقی نمی‌شود.

به همین ترتیب، درخواست فوری پرسپولیس برای صدور دستور موقت رد شده و رأی کمیته استیناف مبنی بر انجام مسابقه با حضور هواداران پابرجا خواهد ماند.

با این تصمیم، دو باشگاه باید طبق برنامه و با حضور تماشاگران مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی