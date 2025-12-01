خبرگزاری کار ایران
توافق خطیبی و مس برای پایان همکاری
قرارداد رسول خطیبی با باشگاه مس رفسنجان اقاله شد و دو طرف به صورت توافقی به همکاری پایان دادند.

به گزارش ایلنا، رسول خطیبی که شب گذشته از بازیکنانش در رختکن خداحافظی کرده بود بلافاصله بعد از بازی با حضور در دفتر مدیرعامل دست باشگاه را برای تصمیم‌گیری باز گذاشت و دو طرف نسبت به پایان همکاری توافق کردند.

بر همین اساس، ظهر امروز و طی جلسه‌ای صمیمی و دوستانه که میان رسول خطیبی و میثم پاریزی، مدیرعامل باشگاه مس انجام شد، قرارداد سرمربی تیم با توافق طرفین اقاله شد. 

در این نشست همچنین پاریزی از تلاش‌های شبانه‌روزی و بی‌شائبه خطیبی برای مس رفسنجان در ۵ ماه گذشته تقدیر و برای این مربی بااخلاق در ادامه مسیر حرفه‌ای آرزوی موفقیت کرد.

