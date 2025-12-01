یامال دلیل انتخاب اسپانیا به جای مراکش را فاش کرد

به گزارش ایلنا، لامین یامال، یکی از مطرح‌ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان، علیرغم سن پایین خود از شهرت و نفوذی برخوردار است که فراتر از ۱۸ سالگی او است. درخشش این ستاره بارسلونا در سطح جهانی موجب شد تا شبکه سی‌بی‌اس نیوز آمریکا با او مصاحبه‌ای مفصل ترتیب دهد و این پدیده را بیشتر معرفی کند.

ستاره بارسلونا در برنامه «۶۰ دقیقه» به بررسی وضعیت ورزشی و شخصی خود پرداخت و حتی نگاهی به آینده داشت. او تأکید کرد که رؤیای اصلی‌اش، همچنان لذت بردن از ورزشی است که عاشق آن است و بقیه موفقیت‌ها، تنها نتیجه طبیعی بودن در میان بهترین بازیکنان جهان است.

دلیل انتخاب اسپانیا و رؤیای قهرمانی جهان

یامال درباره انتخاب تیم ملی اسپانیا به جای مراکش که کشور دوم او محسوب می‌شود، گفت:«احساس عجیبی بود زیرا احتمال بازی برای مراکش قطعاً در ذهن من وجود داشت. این موضوع زمانی مطرح شد که مراکش به نیمه‌نهایی جام جهانی رسید. اما در لحظه تصمیم‌گیری، با تمام محبت و احترامی که برای مراکش قائلم، هرگز شک نکردم. من همیشه می‌خواستم در جام ملت‌های اروپا (یورو) بازی کنم و فکر می‌کنم فوتبال اروپا بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.»

او افزود: «من همیشه به مراکش علاقه خواهم داشت؛ آنجا هم کشور من است و بازی برای آن‌ها اصلاً عجیب یا بد نبود. اما در نهایت، این مزیت وجود داشت که اسپانیا در جام ملت‌های اروپا بازی می‌کرد، من در اسپانیا بزرگ شدم و همچنین احساس می‌کنم که اینجا کشور من است.»

یامال درباره انتظاراتش از تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «انتظارات بالایی دارم. مدت زیادی است که اسپانیا مدعی جدی قهرمانی جام جهانی نبوده است. شور و شوق مردم را می‌بینم، خودم بسیار هیجان‌زده‌ام و فکر می‌کنم زمان بهتری از این برای حضور در جام جهانی وجود نداشت. احساس مهم بودن می‌کنم، حالم خوب است و واقعاً مشتاق هستم. قرار است بسیار لذت ببرم. ما قهرمان خواهیم شد.»

خودم را ۱۶ ساله نمی‌دانستم

یامال درباره حضورش در جام ملت‌های اروپا اظهار داشت: «در هیچ مقطعی از جام ملت‌های اروپا به این فکر نکردم که ۱۶ ساله هستم و در حال بازی در یورو هستم. آن را به عنوان یک چیز طبیعی پذیرفتم، گویی در یک تورنمنت جوانان بازی می‌کنم. به همین دلیل بود که در اتوبوس اینستاگرام و تیک‌تاک نگاه می‌کردم، خوابم می‌برد... سپس به زمین می‌رفتم، بازی می‌کردم و لذت می‌بردم.»

سبک بازی و مقایسه با مسی

این ستاره بارسلونا در تعریف سبک بازی خود، واژه «سرگرمی» را به کار برد و گفت: «در نهایت، من بازی می‌کنم تا مردم سرگرم شوند. من یک ورزشکار سرگرم‌کننده هستم و هدفم شکستن همه رکوردهای جهان، زدن یک میلیون گل یا انجام یک میلیون دریبل نیست. می‌خواهم خودم لذت ببرم و کودکان بخواهند شبیه من باشند. البته، اگر گل‌های زیادی بزنم، بهتر است، اما معتقدم فوتبال چیزی فراتر از این‌هاست.»

او در ادامه درباره مقایسه با مسی مجدداً تأکید کرد: «برای آنچه او در فوتبال بوده و هست، احترام قائلم. اگر روزی در زمین فوتبال با هم روبرو شویم، احترام متقابل وجود خواهد داشت. برای من، او بهترین بازیکن تاریخ است. ما هر دو می‌دانیم که من نمی‌خواهم مسی باشم و مسی هم می‌داند که من نمی‌خواهم او باشم؛ من می‌خواهم مسیر خودم را دنبال کنم. قصدی برای بازی شبیه او، یا پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ مسی و یا هیچ چیز شبیه به آن ندارم.»

یامال در خصوص الهام‌گیری از اسطوره‌ها نیز گفت: «در کودکی هرگز زیاد دریبل نمی‌زدم، زیاد می‌دویدم، اما مهم‌تر از همه، همیشه دید بسیار خوبی نسبت به بازی داشتم. تمرکزم روی مسی بود چون او پاس‌های متفاوتی می‌داد، پاس‌هایی که به گل ختم می‌شد و این چیزی بود که رویش تمرکز کردم. همچنین، پاس‌های با بیرون پا که زیاد از مودریچ می‌دیدم. این‌ها چیزهایی هستند که واقعاً دوست داشتم و برایم جالب‌تر از دریبل زدن بودند.»

