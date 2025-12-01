به گزارش ایلنا، هفته یازدهم لیگ برتر با نتایجی همراه شد که شرایط تیم‌های بالای جدول را قبل از برگزاری دربی حساس پایتخت بیش از پیش تحت‌تأثیر قرار داد. استقلال در دیداری فشرده برابر فولاد خوزستان به برتری رسید. بردی که با گل مهاجم ملی‌پوش این تیم و مهار پنالتی توسط دروازه‌بان اسپانیایی استقلال رقم خورد. پرسپولیس نیز در قزوین روز آسانی را پشت سر نگذاشت و در دیداری پرحاشیه، با اتکا به توانایی دو بازیکن ازبکستانی‌اش برابر شمس‌آذر به سه امتیاز دست یافت تا هم‌گام با رقیب سنتی خود به استقبال دربی برود.

در دیگر دیدارهای مهم، سپاهان با تکیه بر تجربه بازیکنان اصلی‌اش از سد مس رفسنجان گذشت و تراکتور در خانه مقابل چادرملو اردکان نمایشی هجومی ارائه کرد. پیکان نیز دومین برد فصل را به کمک نمایش مؤثر یکی از مهره‌های تهاجمی‌اش جشن گرفت و گل‌گهر با گل مدافع پیش‌تاخته خود به سه امتیاز حیاتی دست یافت.

انتخاب بهترین‌های هفته یازدهم نیز مطابق معمول با حضور بازیکنانی از تیم‌های صدرنشین شکل گرفت.

درون دروازه، آنتونیو آدان از استقلال انتخاب شد؛ بازیکنی که پس از بازگشت به ترکیب اصلی آبی‌ها و پشت سر گذاشتن هفته‌های دشوار، با چند واکنش کلیدی و مهار یک ضربه پنالتی نقش مهمی در برد تیمش داشت.

در خط دفاعی، شجاع خلیل‌زاده از تراکتور با عملکردی قابل‌توجه و چند واکنش دفاعی تعیین‌کننده، سامان فلاح از استقلال با بازی مطمئن در مهار حملات فولاد، و آرمان اکوان از گل‌گهر با نقش‌آفرینی همزمان در دفاع و گلزنی مقابل استقلال خوزستان، در جمع برترین‌ها قرار گرفتند.

در پست وینگ‌بک، فرید امیری از پیکان با نمایشی اثرگذار در هر دو فاز حمله و دفاع، و احسان حاج‌صفی از سپاهان با یک گل و یک پاس‌گل در کنار وظایف دفاعی موفقش، انتخاب شدند.

در میانه میدان، آرش رضاوند از سپاهان با مشارکت مستقیم در هر دو گل تیمش برابر مس رفسنجان چهره برجسته این پست بود.

در خط کناری، مهدی هاشم‌نژاد از تراکتور با حضور تأثیرگذار خود پس از ورود به زمین و نقش‌آفرینی در هر سه گل تیمش، و اوستون اورونوف از پرسپولیس با گل مهم و زیبای خود در پیروزی قرمزها، جایگاه وینگرهای منتخب را به‌دست آوردند.

در نهایت، در خط حمله سعید سحرخیزان از استقلال به‌واسطه گل سه امتیازی‌اش مقابل فولاد، و دوماگوی دروژدک از تراکتور با دبل دیدنی در بازی تبریز، به‌عنوان بهترین مهاجمان هفته معرفی شدند.

ترکیب منتخب هفته یازدهم نشان می‌دهد ستاره‌های کلیدی تیم‌های مدعی در بهترین فرم خود قرار دارند؛ موضوعی که حساسیت و هیجان هفته‌های آتی لیگ برتر، به‌ویژه دربی پایتخت را دوچندان خواهد کرد.

