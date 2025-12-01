خبرگزاری کار ایران
بیرانوند: دوست دارم با ایتالیا همگروه شویم

علیرضا بیرانوند سه تیم محبوبش برای جام جهانی 2026 را انتخاب کرد.

به گزارش ایلنا، از همین حالا تب و تاب قرعه‌کشی جام جهانی داغ شده و مثل همیشه پیش‌بینی تیم‌هایی که در گروه ایران قرار خواهند گرفت از سوی بازیکنان تیم ملی، به موضوعی فان و جالب توجه تبدیل شده است.

علیرضا بیرانوند یکی از اعضای جدا نشدنی ترکیب تیم ملی است و اگر اتفاق خاصی نیفتد سومین جام جهانی متوالی خود را تجربه خواهد کرد.

بیرانوند حالا در یک مصاحبه جالب تیم‌های مورد علاقه خود برای رویارویی را انتخاب کرد و خیلی حواسش بود که از سید اشتباهی تیمی را انتخاب نکند!

بیرانوند گفت: همه دوست دارند یک تیم‌هایی به‌شان بیفتد که بتوانند عبور کنند. از سید سه، کانادا را انتخاب می‌کنم. همچنین دوست دارم ایتالیا از پلی‌آف بیاید و با آنها دیدار کنیم. تیم بعدی از سید چهار هم مصر را انتخاب می‌کنم.

گروه مورد علاقه بیرانوند:

ایتالیا

ایران

کانادا

مصر

