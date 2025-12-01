حمله تند رئیس افتخاری بایرن مونیخ به لیورپول

به گزارش ایلنا، با وجود رکوردشکنی لیورپول در هزینه نقل‌وانتقالات تابستان ۲۰۲۵ که به مبلغی نزدیک به ۴۵۰ میلیون پوند (۵۹۵ میلیون دلار) رسید، فصل ۲۶-۲۰۲۵ این باشگاه با آشفتگی همراه شده است. غول‌های لیگ برتر هم‌اکنون در رده هشتم جدول قرار دارند و از آرسنال صدرنشین، ۹ امتیاز عقب هستند.

شکست تحقیرآمیز ۴ بر یک مقابل پی‌اس‌وی آیندهوون در لیگ قهرمانان اروپا، عمق بحران را بیشتر کرد و هواداران این عملکرد را یکی از بدترین نمایش‌های باشگاه در سال‌های اخیر خواندند. در حال حاضر، آرنه اشلوت، سرمربی تیم، تحت نظارت شدید قرار دارد و شایعاتی درباره احتمال جدایی او مطرح شده است.

ورود پر سر و صدای بازیکنانی چون ویرتز، الکساندر ایساک و هوگو اکیتیکه با هدف آغاز دوران جدیدی از درخشش طراحی شده بود، اما قرمزها با معضلاتی همچون فقدان انسجام، عدم تعادل و بی‌ثباتی دست و پنجه نرم می‌کنند. آسیب‌پذیری‌های دفاعی، پرس‌های نامنظم و الگوهای تهاجمی ناکارآمد، همگی به شش شکست در هفت مسابقه اخیر در تمامی رقابت‌ها منجر شده که نشان‌دهنده یک سقوط نگران‌کننده است.

ویرتز، که قرار بود تبدیل به قلب خلاق جدید تیم شود، در سازگاری با لیگ برتر انگلیس دوران سختی را گذرانده و در ۱۲ بازی اول لیگ نه گلی به ثمر رسانده و نه پاس گلی داده است. با عمیق‌تر شدن بحران زودهنگام لیورپول، ناامیدی‌ها شدت یافته و صداهای بیرونی، انگشت اتهام را مستقیماً به سمت خریدهای گران‌قیمت این باشگاه نشانه گرفته‌اند.

اولی هوینس یکی از تندترین ارزیابی‌ها را ارائه داد و استدلال کرد که مشکل اساسی لیورپول، وجود تیمی مملو از افراد خودخواه است، نه بازیکنانی که برای تیم بازی می‌کنند.

او گفت:«آن‌ها ۵۰۰ میلیون یورو هزینه کرده‌اند و فصلی فاجعه‌بار را سپری می‌کنند... به نظرم، این به این دلیل است که شما فقط بازیکنان سوپراستار دارید. شما فقط رئیس دارید و هیچ کارگری ندارید.»

هوینس پا را فراتر گذاشت و مهاجمان لیورپول را متهم کرد که از پاس دادن توپ خودداری می‌کنند و وحدت بازی‌سازی تیم را از بین می‌برند. او مدعی شد: «من همیشه می‌گویم: در لیورپول به زودی باید با پنج توپ بازی کنند، زیرا ستاره‌ها نمی‌خواهند توپ را به دیگری بدهند.»

در جنجالی‌ترین بخش از سخنانش، هوینس ضمن ابراز همدردی با فلوریان ویرتز، مقصر اصلی را مستقیماً صلاح و سوبوسلای دانست. او افزود: «بیچاره فلوریان ویرتز، او اصلاً توپ به دستش نمی‌رسد، زیرا صلاح و سوبوسلای و هر کس دیگری که نامیده می‌شوند، می‌خواهند با توپ خودشان بازی کنند.»

