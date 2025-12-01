پیشبینی مدافع سابق سهشیرها از جام جهانی ۲۰۲۶
هیچ تیمی دوست ندارد با انگلیس توخل بازی کند
وس براون، مدافع سابق تیم ملی انگلیس، در آستانه قرعهکشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، مدعی شد که سهشیرها با هدایت توماس توخل به یکی از تیمهای ترسناک جهان تبدیل شدهاند و هیچ حریفی مایل به رویارویی با آنها نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، وس براون در گفتوگویی اختصاصی با نشریه گل پیشبینی کرد که تیم ملی انگلیس سرانجام میتواند به دوران ۶۰ ساله ناکامی خود در کسب جام جهانی پایان دهد. انگلیس که از سال ۱۹۶۶ به قهرمانی جهان دست نیافته، تابستان آینده در آمریکا، کانادا و مکزیک به عنوان یکی از بختهای اصلی قهرمانی وارد رقابتها میشود.
تیم تحت هدایت توماس توخل، سرمربی سابق چلسی، بایرن مونیخ و پاریسنژرمن، صعودی مقتدرانه را تجربه کرد؛ این تیم با کسب حداکثر امتیاز در هشت بازی انتخابی، ۲۲ گل به ثمر رساند و هیچ گلی دریافت نکرد که نشان از یافتن فرمول پیروزی توسط کادرفنی جدید دارد.
توخل پیش از این اعلام کرده بود که در تصمیمگیریهای کلیدی برای انتخاب بازیکنان، به هیچ عنوان تسلیم فشارها نخواهد شد و آماده است تا در صورت لزوم، تصمیمات ناخوشایند بگیرد.
با وجود بازیکنانی مانند هری کین، جود بلینگام، کول پالمر، بوکایو ساکا، دکلان رایس و مارکوس رشفورد، دلیلی منطقی برای این باور وجود دارد که توخل میتواند کسی باشد که به شصت سال حسرت فوتبال انگلیس پایان دهد.
براون در پاسخ به این پرسش که آیا انگلیس نباید از هیچ تیمی بترسد، گفت:«فکر میکنم ما یکی از تیمهایی هستیم که باید از ما ترسید. تنها چیزی که میخواهم بگویم این است که ما در سالهای اخیر اینقدر نزدیک بودهایم که میدانیم میتوانیم [قهرمان شویم]، اما همیشه در آن گام نهایی کم میآوریم... صرف نظر از اینکه چگونه به آنجا رسیدهایم، میدانیم که میتوانیم. مردم میگویند 'ببین با چه تیمهایی بازی کردند' یا 'فلان تیمها بهتر هستند'، اما این مهم نیست، چون ما باز هم به مراحل پایانی رسیدهایم و پیروزیها را کسب کردهایم.»
مدافع سابق سهشیرها افزود: «به کیفیت تیم نگاه کنید؛ دیگر سن مهم نیست، اینها بازیکنان جا افتادهای هستند که ترسی ندارند. آنها میدانند چه کاری باید انجام دهند، میدانند آرایش تیمی چگونه است. میدانیم که میتوانیم موفق شویم چون قبلاً تا آنجا رفتهایم، نزدیک بودیم، فقط یک گام اضافه لازم است. با وجود تغییر مربی، من همچنان احساس میکنم که آن پیوند و اتحاد در تیم وجود دارد که بسیار عالی است. میتوانید یک انرژی خوب را ببینید.»
براون در پایان تأکید کرد: «گزینههای متنوعی برای تغییر نفرات داریم. شاید لازم باشد کسی به زمین بیاید و بازی را به شکلی خاص عوض کند. آیا این قابلیت را داریم؟ فکر میکنم داریم. اگر همه اینها را کنار بگذاریم، فکر میکنم تجربهای که این گروه به دست آورده، اکثریت آنها، به این درک رسیدهاند که میتوانند این کار را انجام دهند. فقط باید کمی بیشتر تلاش کنیم وقتی به آن مرحله نهایی میرسیم که میدانیم 'این مرحله آخر است'. آیا میتوانیم؟ بسیاری از بازیکنان این را تجربه کردهاند، و اکنون باید باور داشته باشند و متحد بمانند تا آن را عملی کنند. کار سختی خواهد بود - به تمام تیمها و کیفیتی که دارند نگاه کنید - اما باور کنید، هیچ کس نمیخواهد با انگلیس بازی کند.»