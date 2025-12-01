به گزارش ایلنا، بحث مقایسه لامین یامال با لیونل مسی پس از ظهور خیره‌کننده این بازیکن در سن ۱۵ سالگی در سطح بزرگسالان، اجتناب‌ناپذیر بود؛ اما یامال در گفت‌وگویی جدید، بر تمایل خود برای فاصله گرفتن از این سایه تأکید کرده است.

این ستاره جوان اسپانیایی که هم‌اکنون قهرمانی لالیگا و جام ملت‌های اروپا را در کارنامه دارد و رکوردهای متعددی را در هم شکسته، در سال ۲۰۲۵ موفق به کسب جوایز کوپا و گلدن بوی شد و در رأی‌گیری توپ طلای سال ۲۰۲۵ نیز در رده دوم قرار گرفت. انتظارات بر این است که او به زودی صاحب توپ طلای خود شده و برای رسیدن به رکورد تاریخی هشت توپ طلای مسی تلاش کند.

با این حال، یامال قاطعانه اعلام کرده است که قصد ندارد مسیر اسطوره بارسا را عینا تکرار کند. او به شبکه سی‌بی‌اس گفت:«فکر می‌کنم لیونل مسی بهترین فوتبالیست تمام دوران است، اما او همچنین می‌داند که من بازیکن خوبی هستم. اگر مقابل هم بازی کنیم، احترام متقابلی وجود خواهد داشت. او می‌داند که من تلاش نمی‌کنم جای او را بگیرم، مانند او بازی کنم، یا پیراهن شماره ۱۰ را بپوشم. می‌خواهم مسیر خاص خودم را دنبال کنم.»

اگرچه یامال به دنبال شبیه‌سازی سبک بازی مسی نیست، اما اعتراف می‌کند که از بهترین گلزن تاریخ بارسلونا و پر افتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال الهام گرفته است. او افزود:«زمانی که بچه بودم، پاس‌های مسی را نگاه می‌کردم. بازیکنان دیگر هم پاس‌های خوبی می‌دادند، اما پاس‌های مسی تقریباً همیشه به گل تبدیل می‌شدند. همیشه فکر می‌کردم که پاس دادن جالب‌تر از دریبل زدن است. آن‌ها کمی هوشمندانه‌تر هستند. عجیب است، چون در کودکی هرگز یک دریبل‌زن ذاتی نبودم، بیشتر گل می‌زدم و زیاد می‌دویدم.»

یامال اکنون توانایی دارد که مانند مسی، به راحتی از مدافعان عبور کند. آینده‌ای روشن در انتظار این استعداد است، اما او اصرار دارد که اسیر تمجیدها و بزرگنمایی‌ها نخواهد شد.

او درباره برنامه‌های آینده خود اظهار داشت:«هیچ انتظاری ندارم. فقط به بازی کردن فکر می‌کنم، نه تعیین انتظارات. فکر می‌کنم انتظارات در نهایت بد هستند؛ وقتی به آن‌ها می‌رسید، ممکن است احساس کنید دیگر هدفی باقی نمانده، و وقتی به آن‌ها نمی‌رسید، ممکن است احساس ناامیدی کنید. فوتبال بازی کردن تنها چیزی است که باعث می‌شود همه چیزهای دیگر را فراموش کنم. شاید بزرگترین مشکل را داشته باشم، اما اگر مسابقه‌ای در پیش باشد، فقط به آن فکر می‌کنم.»

با وجود آنکه یامال زمان کافی برای شکستن رکوردهای بیشتر را در اختیار دارد، اما توجه کمی به جوایز فردی نشان می‌دهد. این پدیده نوجوان اضافه کرد:«هدفم شکستن همه رکوردها، زدن یک میلیون گل یا انجام یک میلیون بازی نیست. من یک ورزشکار هستم که می‌خواهم لذت ببرم. امیدوارم کودکان بخواهند شبیه من باشند. در نهایت، هدف این است که مردم لذت ببرند و در فوتبال کمی نمایش ارائه دهند.»

یامال درباره ذهنیت خود هنگام ورود به زمین گفت:«اگر سه بازیکن را جلوی خودم ببینم، دریبل می‌زنم و به سراغشان می‌روم. اعتماد به نفس بسیار بالایی دارم و این سبک بازی من است. حتی اگر توپ را از من بگیرند، اشکالی ندارد و این اتفاق می‌افتد. اگر هر بار که دو یا سه بازیکن می‌دیدم متوقف می‌شدم، بازیکن کاملاً متفاوتی بودم.»

