رکورد مهم طارمی بعد از گلزنی برابر رئال مادرید

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ یونانی "gavoros.gr"، مهدی طارمی در دیدار بزرگ المپیاکوس مقابل رئال مادرید بار دیگر کیفیت بالای خود را به نمایش گذاشت و با ثبت یک گل دیگر، رکوردی تاریخی را برای باشگاه یونانی رقم زد.

طارمی که به دلیل مصدومیت از فهرست بازی المپیاکوس برابر پاناتولیکوس جا مانده بود، با بازگشت به ترکیب مقابل رئال، به اولین فوتبالیستی تبدیل شد که در هر سه رقابت فصل، سوپرلیگ یونان، جام حذفی و اروپا دروازه حریفان را باز کرده است.

مهاجم ایرانی در لیگ یونان تاکنون ۶ گل به نام خود ثبت کرده، در لیگ قهرمانان اروپا نیز یک گل به حسابش اضافه شده و در جام حذفی یونان هم در بازی برابر آستراس، دو گل به ثمر رسانده است. آماری کم‌نظیر که یادآور دوران اوج او در پورتو است؛ جایی که در ۱۸۲ مسابقه به ۹۱ گل و ۵۶ پاس گل رسید.

این رسانه یونانی در ادامه گزارش خود نوشته است که سرمربی باسکی المپیاکوس تنها از گلزنی‌های طارمی خوشحال نیست، بلکه ارزش افزوده‌ای که او در جریان بازی ارائه می‌دهد نیز اهمیت زیادی برای کادر فنی دارد. طارمی با پاس‌های دقیق، پرس شدید در زمین حریف و نقش فعال در ساختار تهاجمی تیم، کاملاً در الگوی تاکتیکی مندلیبار جا افتاده و مکملی ایده‌آل برای ستاره پست ۱۰ المپیاکوس محسوب می‌شود.

مهاجم ایرانی که فصل فوق‌العاده‌ای را در یونان پشت سر می‌گذارد، اکنون یکی از چهره‌های کلیدی المپیاکوس در رقابت‌های داخلی و اروپایی به شمار می‌رود و هواداران این تیم به ادامه درخشش او امیدوارند.

انتهای پیام/