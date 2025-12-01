تئوری مدیر ورزشی بارسلونا درباره دلایل افت رشفورد در منچستریونایتد

به گزارش ایلنا، دکو که تابستان ۲۰۲۳ به عنوان مدیر اجرایی به باشگاه سابق خود بازگشت، در طول دوران حضورش در این سِمت، خریدهای مهمی از جمله رافینیا (موکل سابق خود) و اکنون مارکوس رشفورد را به ترکیب بارسلونا اضافه کرده است.

مهاجم ملی‌پوش انگلیسی در ابتدا به دلیل توانایی بازی در هر سه پست هجومی مورد نظر هانسی فلیک، و همچنین تمایل به یک چالش جدید، به عنوان هدف احتمالی بارسا مطرح شده بود.

دکو در گفتگو با روزنامه تایمز، ضمن تأیید علاقه شدید رشفورد به پیوستن به بارسلونا، دلایل عملکرد ضعیف او در الدترافورد را تشریح کرد. رشفورد با قراردادی قرضی تا پایان فصل ۲۶-۲۰۲۵ و بند خرید ۲۶.۲ میلیون پوندی (۳۰ میلیون یورو) به این تیم اسپانیایی پیوسته است.

دکو در پاسخ به سؤالی درباره احیای رشفورد در بارسلونا گفت:«او از بودن با ما خوشحال است. مارکوس یک بازیکن فوق‌العاده است. او خیلی زود با مسئولیت تبدیل شدن به یک بازیکن مهم در منچستریونایتد روبرو شد؛ یونایتد نیز مانند ما یکی از بزرگترین باشگاه‌های جهان است. او با تغییر نسل در یونایتد نیز کمی رنج کشید. اگر یونایتد را در پنج سال گذشته ببینید، می‌بینید که برای بازسازی تیم و قوی‌تر شدن دوباره با مشکلاتی مواجه بودند. او آنجا بود. بنابراین برای بازیکنی که مردم انتظارات زیادی از او دارند و مسئولیت سنگینی بر دوش دارد، کار آسانی نیست.»

دکو همچنین توضیح داد که چرا بارسلونا به دنبال جذب رشفورد بود:«ما در بازار به دنبال بازیکنی مانند او بودیم؛ بازیکنی که بتواند در سه پست جلو بازی کند. ما توانستیم مارکوس را به دلیل تمایل خودش برای بازی در بارسلونا به‌صورت قرضی به خدمت بگیریم.»

مدیر ورزشی بارسا افزود که رشفورد برای نهایی شدن این انتقال صبورانه منتظر ماند:«او مدت زیادی انتظار کشید. او می‌دانست که ما با قوانین مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، اما صبور بود و ما خوشحالیم که او را در اختیار داریم.»

آینده رشفورد و دائمی شدن حضور او در بارسلونا، احتمالاً به مشکلات مالی مداوم باشگاه بستگی دارد. با این حال، دکو ضمن ابراز تحسین از مدیریت خوان لاپورتا در این دوران پرچالش، تأکید کرد که توسعه تیمی جوان حول استعدادهای آکادمی نظیر لامین یامال، پائو کوبارسی و الخاندرو بالده، دوباره در حال جذب ستاره‌های بزرگی مانند رشفورد است.

او در پایان تأکید کرد: «وقتی بازیکنی باهوش مانند مارکوس هستید، [پیوستن به یک باشگاه] فقط به این دلیل نیست که باشگاه را دوست دارید، بلکه به این دلیل است که می‌خواهید جام ببرید.»

