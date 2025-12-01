خبرگزاری کار ایران
مصوبات مسابقه پرسپولیس و استقلال اعلام شد

در نشست ویژه استان مرکزی در خصوص برگزاری دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر که با حضور مسئول لیگ برتر برگزار شد ، تمهیدات لازم جهت برگزاری دیدار شهر آورد پایتخت در استان مرکزی به شرح زیر در نظر گرفته شد.

به گزارش ایلنا،  امیرحسین روشنک  مسئول مسابقات لیگ برتر  در نشست کمیسیون امنیت ورزش استان مرکزی که در خصوص  میزبانی و برگزاری شهراورد پایتخت در هفته دوازدهم لیگ برتر در  شهر اراک برگزار شد، شرکت کرد.

در این نشست ویژه  همچنین جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگانی از  تیم‌های پرسپولیس و استقلال حضور داشتند  تا در خصوص تمهیدات لازم جهت برگزاری دیدار  شهر آورد  پایتخت در استان مرکزی به شرح زیر در نظر گرفته شد: 

*دیدار شهر آورد پایتخت  روز ۱۴ آذر ساعت ۱۵  به میزبانی شهر اراک و در ورزشگاه امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

*براساس تصمیم کمیسیون امنیت ورزش استان مرکزی ۸۶۰۰ تماشاگر در دیدار پرسپولیس – استقلال در ورزشگاه حضور خواهند داشت.

۱۶۰۰ بلیت به بانوان تماشاگر اختصاص داده شده که هر تیم ۸۰۰ تماشاگر خانم در ورزشگاه خواهد داشت.

۷ هزار بلیت هم برای آقایان تماشاگر در نظر گرفته شده که سهم هر تیم ۳۵۰۰ تماشاگر است.

همچنین در این جلسه، مباحثی همچون استقرار و ورود و خروج ایمن تیم ها مطرح شد ضمنا وضعیت و میزان آمادگی ورزشگاه امام خمینی(ره) برای میزبانی این رقابت حساس مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تکمیل اقدامات پشتیبانی و فراهم‌سازی امکانات لازم پیش از زمان برگزاری دیدار تأکید شد.

در پایان این جلسه هم مسئولان مربوطه ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک را مورد بازدید قرار دادند. 

مقرر شد در این مسابقه ۸۰ عکاس و ۳۰ خبرنگار در ورزشگاه حاضر شوند که این نفرات با نظارت مدیر روابط عمومی وامور فرهنگی سازمان  لیگ از بین اهالی رسانه که در سامانه معرفی شده ثبت نام کرده اند انتخاب خواهند شد.

