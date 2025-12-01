خبرگزاری کار ایران
تاج: درحال رایزنی برای حضور در قرعه کشی جام جهانی هستیم

رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید در روزهای آینده تصمیم نهایی برای قرعه کشی جام جهانی اتخاذ خواهد شد.

به گزارش ایلنا، هفته گذشته و در حالی که فدراسیون ایران اسامی نفرات منتخب خود را برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 امریکا به دولت ایالات متحده ارسال کرده بود، دولت آمریکا درخواست تقریبا نیمی از این افراد، از جمله مهدی تاج را رد کرد و در ادامه نیز باوجود اینکه ویزای افرادی چون امیر قلعه نویی صادر شده بود اما هیئت رئیسه فدراسیون اعلام کرد که ایران قرعه کشی جام جهانی را تحریم خواهد کرد.

مهدی تاج در حاشیه مجمع امروز هیئت فوتبال استان مازندران در خصوص مذاکرات خود برای صدور ویزا اعلام کرد: با آقای اینفانتینو جلسه نداشتم اما با آقای ماتیاس صحبتی در قطر داشتم. ما در حال رایزنی هستیم که بهترین تصمیم را بگیریم و تصمیم رفتن یا نرفتن هم تنها در اختیار فدراسیون فوتبال نیست.

او در پاسخ به این سوال که تصمیم برای رفتن یا نرفتن از سوی چه نهادی اتخاذ خواهد شد؟ گفت: دستگاه‌های دیگر مثل وزارت امور خارجه که بالاخره این موضوع ابعاد گسترده‌تری دارد. هیئت رئیسه فدراسیون یک نظری داده و انشالله بهترین تصمیم گرفته خواهد شد.

