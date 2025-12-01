خبر مهم تاج در مورد واگذاری ورزشگاهها به چند باشگاه
رئیس فدراسیون در حاشیه مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال مازندران، با تأکید بر گستردگی و ظرفیتهای این استا خواستار تشکیل کنسرسیومی از مدیران و نهادهای استانی برای حمایت از ورزش شد.
به گزارش ایلنا، مهدی تاج رئیس فدراسیون در حاشیه مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان مازندران گفت: فوتبال مازندران با نام و سابقه آقای بهروان گره خورده است و این استان همواره در مسیر توسعه فوتبال نقشآفرین بوده است. امروز با انتخاب قاطع آقای خلردی، مسئولیتهای تازهای بر دوش او گذاشته شد و این اعتماد مردمی، وظیفهای سنگینتر برای خدمت به فوتبال استان ایجاد میکند.
تاج با اشاره به گستردگی جغرافیایی مازندران و فعالیتهای متنوع در فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی، ردههای پایه و بانوان افزود: مازندران از شرق تا غرب، هفت تا هشت ساعت مسیر دارد و این وسعت کار را دشوار میکند. استعدادها و نیروهای فعال وجود دارند، اما نبود بودجه، اسپانسرهای قدرتمند و صنایع بزرگ، معادله توسعه فوتبال را سخت کرده است. راهحل، تشکیل یک کنسرسیوم حمایتی با حضور استاندار و مدیران ارشد است.
وی با بیان اینکه فوتبال پدیدهای بیهمتا در میان رویدادهای اجتماعی جهان است، بیان کرد: جام جهانی آینده را بیش از ۶ میلیارد نفر تماشا خواهند کرد؛ این نشان میدهد فوتبال چه ظرفیت عظیمی دارد. استان مازندران نیز باید با برنامهریزی و حمایت همهجانبه، جایگاه خود را در این عرصه تثبیت کند.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین از تلاشهای عالیشان، پوریانی، سهرابی، امیدی، مومنی و رحیمی تقدیر کرد و حضور دوباره چهرههای باتجربه در هیأت رئیسه را به فال نیک گرفت. او درباره توسعه فوتبال بانوان و فوتبال ساحلی نیز گفت: با دستور آقای دنیامالی، زمینهای ساحلی در استان ایجاد خواهد شد و این میتواند رونق جدی برای فوتبال ساحلی مازندران باشد. فوتسال نیز باید همپای فوتبال رشد کند.
تاج در پایان با اشاره به برنامههای فدراسیون برای واگذاری ورزشگاهها به باشگاههای توانمند گفت: اگر باشگاهی آمادگی داشته باشد، ورزشگاه به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال در اختیارش قرار میگیرد تا بتواند زیرساختها را توسعه دهد. امیدوارم با کمک همه مدیران و مسئولان، استان مازندران هر سال شاهد پیشرفت جدی در فوتبال و فوتسال باشد.