شوک به فوتبال اسپانیا: ستاره بارسلونا دچار شکستگی پا شد!
آیتانا بونماتی، ستاره تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا، پس از مصدومیت شدید در جریان تمرینات تیم ملی، اردوی تیم را ترک کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) با صدور بیانیهای، مصدومیت شدید آیتانا بونماتی، هافبک کلیدی تیم زنان بارسلونا، را تأیید کرد. بونماتی روز یکشنبه پس از آسیبدیدگی از ناحیه ساق پای چپ، مجبور شد اردوی تیم ملی را ترک کرده و برای آغاز دوران نقاهت به کاتالونیا بازگردد.
تیم ملی اسپانیا باید روز سهشنبه، بدون بهترین بازیکن خود، در بازی برگشت فینال لیگ ملتهای اروپا به مصاف آلمان برود. بازی رفت دو تیم که روز جمعه در آلمان برگزار شد، با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و اکنون غیبت بونماتی، کار اسپانیاییها برای کسب عنوان قهرمانی در ورزشگاه متروپولیتانو مادرید را دشوارتر خواهد کرد.
تیم ملی اسپانیا که پیش از این در سال ۲۰۲۵ با شکست مقابل انگلیس در ضربات پنالتی، عنوان قهرمانی جام ملتهای اروپا را از دست داده بود، اکنون برای کسب جام لیگ ملتها عزم جدی دارد. در رقابتهای پیشین، آلمان در نیمهنهایی موفق شده بود اسپانیا را تا وقتهای اضافه متوقف کند، اما بونماتی در نهایت توانست مقاومت آندریاس برگر را بشکند و تیمش را به فینال برساند.
فدراسیون فوتبال اسپانیا در بیانیه خود، ضمن تأیید نگرانی هواداران، اعلام کرد که این هافبک «پس از یک فرود بد در یک حرکت تصادفی در تمرین صبحگاهی در مرکز ورزشی لاس روساس، با درد تمرین را به پایان رساند».
این بیانیه در ادامه توضیح داد که بونماتی برای تشخیص دقیق درد، تحت اسکن قرار گرفت. پس از آزمایشهای انجام شده توسط تیم پزشکی در روز یکشنبه، مشخص شد که او از ناحیه استخوان نازکنی چپ دچار شکستگی شده است.
RFEF افزود: «این بازیکن که اصالتاً اهل ریباس است، به بارسلونا باز میگردد و به باشگاه خود ملحق میشود تا دوره ریکاوری خود را آغاز کند.»
بر اساس گزارش روزنامه موندو دپورتیوو، ارزیابیهای اولیه حاکی از آن است که بونماتی حداقل دو ماه از میادین دور خواهد بود. در صورتی که شکستگی نیازی به عمل جراحی نداشته باشد و استخوان خودبهخود ترمیم شود، این هشت هفته مدت زمان احتمالی دوری او از فوتبال خواهد بود. این غیبت میتواند شامل دیدارهای مهم باشگاهی و ملی، از جمله مراحل پایانی گروهی لیگ قهرمانان اروپا باشد.
در صورتی که نیاز به جراحی تشخیص داده شود، مدت زمان دوری بونماتی از میادین ممکن است به چهار ماه افزایش یابد.